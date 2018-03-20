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Производство Peugeot 3008 и Opel Grandland X перенесут в Намибию
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Производство Peugeot 3008 и Opel Grandland X перенесут в Намибию 

Auto.Today 6 часов назад
Фото: Auto.Today
Французская компания PSA подписала инвестиционное соглашение с правительством Намибии, согласно которому серийное производство автомобилей Opel и Peugeot запустят в Уолфиш-Бей.
Opel Grandland X и Peugeot 3008 — два автомобиля, использующие идентичные платформы, со второй половины нынешнего года будут выпущены в Намибии. По текущим планам, автомобильный гигант планирует к 2020 году достичь ежегодного показателя в 5 тысяч моделей, предназначающихся для рынка SACU (Южноафриканский таможенный союз). В него входят Намибия, ЮАР, Ботсвана, Лесото и Свазиленд.
«Эти инвестиции в Намибии являются частью долгосрочной стратегии Groupe PSA по увеличению продаж в Африке и на Ближнем Востоке. Цель — продать один миллион автомобилей к 2025 году», — прокомментировал исполнительный вице-президент PSA в Ближнем Востоке и Африке Жан-Кристоф Кемар. Помимо африканского континента, Opel будет укреплять свое присутствие на других рынках Южной Америки и Азии.
Отмечается, что немного позже, вместе с Opel Grandland X и Peugeot 3008, другие транспортные средства французского производителя сойдут с конвейера на предприятии в Уолфиш-Бей.
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