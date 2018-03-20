Производство Peugeot 3008 и Opel Grandland X перенесут в Намибию

Французская компания PSA подписала инвестиционное соглашение с правительством Намибии, согласно которому серийное производство автомобилей Opel Peugeot запустят в Уолфиш-Бей.

Opel Grandland X и Peugeot 3008 — два автомобиля, использующие идентичные платформы, со второй половины нынешнего года будут выпущены в Намибии. По текущим планам, автомобильный гигант планирует к 2020 году достичь ежегодного показателя в 5 тысяч моделей, предназначающихся для рынка SACU (Южноафриканский таможенный союз). В него входят Намибия, ЮАР, Ботсвана, Лесото и Свазиленд.

«Эти инвестиции в Намибии являются частью долгосрочной стратегии Groupe PSA по увеличению продаж в Африке и на Ближнем Востоке. Цель — продать один миллион автомобилей к 2025 году», — прокомментировал исполнительный вице-президент PSA в Ближнем Востоке и Африке Жан-Кристоф Кемар. Помимо африканского континента, Opel будет укреплять свое присутствие на других рынках Южной Америки и Азии.

Отмечается, что немного позже, вместе с Opel Grandland X и Peugeot 3008, другие транспортные средства французского производителя сойдут с конвейера на предприятии в Уолфиш-Бей.