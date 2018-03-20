В феврале в России вырос объём производства машин

Российские производственные площадки продолжают наращивать объёмы выпущенных легковых автомобилей. С начала текущего года с конвейера сошло более двухсот тридцати восьми тысяч экземпляров легковушек. Согласно статистике Росстата , в сегменте наблюдается прирост в двадцать семь процентов.

В феврале было выпущено сто двадцать пять тысяч автомобилей, и прирост составил почти двадцать четыре процента. Отметим, что в прошлом месяце в отрасли появились новые игроки. На базе мощностей нижегородской площадки Группы ГАЗ стартовала сборка внедорожника Skoda Kodiaq . Купить новинку можно по цене от двух миллионов семнадцати тысяч рублей.

Во Владивостоке стартовала сборка Mazda CX-9 . Расширить модельный ряд этот бренд решил ввиду роста спроса россиян на автомобили производителя. Ценник кроссовера стартует от двух миллионов девятисот тысяч рублей. Также, началось производство китайского DW Hower H5, купить новинку можно по цене от одного миллиона двухсот девятнадцати тысяч рублей.

С начала года значительно увеличилось производство грузовых автомобилей. За два зимних месяца с конвейера сошло более семнадцати тысяч экземпляров машин, и этот результат почти на десять процентов больше, чем итоги аналогичного периода прошлого года.