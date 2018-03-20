Ещё
Renault Россия объявляет о запуске новой сервисной кампании
Далее:
Читайте также:
Ещё

Renault Россия объявляет о запуске новой сервисной кампании 

VanLife 5 часов назад
Фото: VanLife
В период акции при прохождении комплексной диагностики всего за 299 рублей клиенты, зарегистрированные в интернет-кабинете MY RENAULT, смогут провести профессиональную диагностику подвески, тормозной системы, проверку уровня зарядки АКБ, плотности охлаждающей жидкости и уровня рабочих жидкостей, стеклоомывателей и стеклоочистителей, приборов внешней световой сигнализации и шин. Владельцам автомобилей Renault предусмотрены также особые условия на:
запасные части с выгодой до 15%; Комплекс-Сервис «Тормозная система»; Комплекс-Сервис «Эконом: Тормозная система» с использованием запасных частей, рекомендованных специально для автомобилей старше 4-х лет; щетки стеклоочистителя с выгодой до 20%.
Сервис MY RENAULT — это полезный инструмент для владельцев автомобилей Renault, который напоминает о предстоящих сервисных операциях и отслеживает специальные предложения Renault Service для конкретного автомобиля. Сервис доступен к использованию как на сайте, так и в мобильных приложениях на платформах Android и iOS. Данная программа была запущена в России в декабре 2011 года и насчитывает уже более 620 000 зарегистрированных клиентов. Получить более подробную информацию о всех предложениях Renault Service, а также уточнить условия участия конкретного дилера в акции можно на сайте Renault.
Вам также будет интересно узнать:
Renault Россия объявляет о запуске новой сервисной кампании
Новинки Renault 2018: что компания покажет на выставке в Бирмингеме
Renault Россия снижает цены на кузовные части
VanLife: последние новости
На выставке в Женеве представили автономную «гостиную» на колёсах Renault Россия снижает цены на кузовные части В Калуге запустили производство фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская Camry изменилась до неузнаваемости
Названа рублевая цена «AMG-Гелика»1
Нарушителей ПДД не пустят за руль108
В России подорожал Kia Rio
Мост в Крым откроют к лету1
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение