Renault Россия объявляет о запуске новой сервисной кампании

В период акции при прохождении комплексной диагностики всего за 299 рублей клиенты, зарегистрированные в интернет-кабинете MY RENAULT , смогут провести профессиональную диагностику подвески, тормозной системы, проверку уровня зарядки АКБ, плотности охлаждающей жидкости и уровня рабочих жидкостей, стеклоомывателей и стеклоочистителей, приборов внешней световой сигнализации и шин. Владельцам автомобилей Renault предусмотрены также особые условия на:

запасные части с выгодой до 15%; Комплекс-Сервис «Тормозная система»; Комплекс-Сервис «Эконом: Тормозная система» с использованием запасных частей, рекомендованных специально для автомобилей старше 4-х лет; щетки стеклоочистителя с выгодой до 20%.

Сервис MY RENAULT — это полезный инструмент для владельцев автомобилей Renault, который напоминает о предстоящих сервисных операциях и отслеживает специальные предложения Renault Service для конкретного автомобиля. Сервис доступен к использованию как на сайте, так и в мобильных приложениях на платформах Android и iOS. Данная программа была запущена в России в декабре 2011 года и насчитывает уже более 620 000 зарегистрированных клиентов. Получить более подробную информацию о всех предложениях Renault Service, а также уточнить условия участия конкретного дилера в акции можно на сайте Renault.

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