Scuderia Cameron Glickenhaus 004S получает двигатель Nissan GT-R

В ноябре прошлого года Scuderia Cameron Glickenhaus (SCG) обнародовала информацию о новом SCG 004S, где указала, что автомобиль оснастят 5,0-литровым двухтурбинным двигателем V8, производящим 650 лошадиных сил. Однако владелец корпорации Джеймс Гликенхаус рассказал Autocar, что его новый суперкар будет использовать 3,8-литровый мотор V6 Nissan GT-R

Модель начального уровня получит 690 лошадиных сил, что на 40 лошадиных сил больше, нежели ранее ожидалось, причем топ-версии предложат более производительные агрегаты. В отличие от GT-R, предлагающимся исключительно с трансмиссией с двойным сцеплением, SCG 004S будет доступен с шестиступенчатой механической коробкой передач, в то время как автоматический вариант предложат опционально. Тестирование SCG 004S начнется в ближайшие месяцы. Scuderia Cameron Glickenhaus намерена выпускать по 250 экземпляров ежегодно с начальной стоимостью от 400 тысяч долларов США.