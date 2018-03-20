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Представлен 550-сильный хэтч Mercedes-AMG A45 by Posaidon
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Представлен 550-сильный хэтч Mercedes-AMG A45 by Posaidon 

LiveCars.Ru 4 часа назад
Фото: LiveCars.Ru
Уже в базовом исполнении хот-хэтч Mercedes-AMG A45 — это чрезвычайно экстремальная машина, оснащённая 2,0-литровым 4-цилиндровым мотором с наддувом, который генерирует 381 лошадиную силу (475 Нм). Однако, по мнению специалистов немецкого ателье Posaidon, этой мощности недостаточно для немецкой «заряженной» модели.
Уважаемые Дамы и Господа! Встречайте! Модернизированный хэтчбек Mercedes-AMG A45 by Posaidon. В моторном отсеке автомобиля расположен модернизированный двигатель, отдача которого была увеличена до 550 лошадиных сил. Крутящий момент — не менее 600 Нм.
«Маленький монстр» Mercedes-AMG A45 by Posaidon также получил доработанную систему полного привода 4Matic и перенастроенную 7-ступенчатую трансмиссию с двойным сцеплением AMG SPEEDSHIFT DCT. В компании отмечают, что автомобиль получил множество доработок силового агрегата, что и позволило добиться значительного увеличения мощности.
К сожалению, никаких динамических характеристик 550-сильного хэтча Mercedes-AMG A45 не сообщаются. Также нет данных о том, во сколько обошлась такая модернизация стокового автомобиля.
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