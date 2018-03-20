Ещё
Новый Mercedes-Maybach Pullman дебютирует с рядом обновлений
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Mercedes-Maybach Pullman дебютирует с рядом обновлений 

Auto.Today 4 часа назад
Фото: Auto.Today
Модернизация Pullman включает новую решетку радиатора, встречающуюся на концепции Vision Mercedes-Maybach 6, набор 20-дюймовых колесных дисков с десятью отверстиями, а также новые двухцветные варианты окраски кузова. Как и прежде, длина автомобиля составляет 6,5 метров, а колесная база — 4 418 миллиметров, что на 1 053 миллиметра больше, нежели у X222 Maybach S-Class.
Отделка интерьера теперь предлагается в сером и коричневом оттенках или в комбинации бежевого с темно-синим. Камера заднего вида остается без изменений, в то время как аудиосистема позволяет разделять музыку на две отдельные зоны и осуществлять независимое управление. Под капотом Mercedes-Maybach Pullman располагается 6,0-литровый двухцилиндровый двигатель V12, обеспечивающий 621 лошадиную силу и 1000 Нм крутящего момента. Такие характеристики позволяют автомобилю разгоняться от нуля до 100 км/ч всего за 6,5 секунды. Ожидается, что новая версия Pullman будет стоить около полумиллиона евро.
Auto.Today: последние новости
Dodge отзывает 300 тысяч пикапов Ram 1500 Новый седан Kia K900 засветился без камуфляжа Ferrari GTC4Lusso T получил тюнинг от Wheelsandmore
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская Camry изменилась до неузнаваемости
Названа рублевая цена «AMG-Гелика»1
Нарушителей ПДД не пустят за руль108
В России подорожал Kia Rio
Мост в Крым откроют к лету1
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение