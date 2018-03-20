Новый Mercedes-Maybach Pullman дебютирует с рядом обновлений

Модернизация Pullman включает новую решетку радиатора, встречающуюся на концепции Vision Mercedes-Maybach 6, набор 20-дюймовых колесных дисков с десятью отверстиями, а также новые двухцветные варианты окраски кузова. Как и прежде, длина автомобиля составляет 6,5 метров, а колесная база — 4 418 миллиметров, что на 1 053 миллиметра больше, нежели у X222 Maybach S-Class.

Отделка интерьера теперь предлагается в сером и коричневом оттенках или в комбинации бежевого с темно-синим. Камера заднего вида остается без изменений, в то время как аудиосистема позволяет разделять музыку на две отдельные зоны и осуществлять независимое управление. Под капотом Mercedes-Maybach Pullman располагается 6,0-литровый двухцилиндровый двигатель V12, обеспечивающий 621 лошадиную силу и 1000 Нм крутящего момента. Такие характеристики позволяют автомобилю разгоняться от нуля до 100 км/ч всего за 6,5 секунды. Ожидается, что новая версия Pullman будет стоить около полумиллиона евро.