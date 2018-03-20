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Прокуратура ФРГ расширила расследование в отношении Volkswagen по дизельгейту
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Прокуратура ФРГ расширила расследование в отношении Volkswagen по дизельгейту 

Прайм 4 часа назад
Прокуратура немецкого Брауншвейга расширила расследование в отношении концерна Volkswagen, автопроизводителя подозревают в обмане инвесторов и общественности относительно истинного масштаба «дизельного скандала», сообщила газета WirtschaftsWoche.
По данным издания, в начале марта прокуратура провела обыски в 13 офисах компании в Вольфсбурге, где находится штаб-квартира Volkswagen. Целью обысков была «проверка подозрения в совершении преступления, расследование и идентификация действующих ответственных лиц», сообщил представитель прокуратуры изданию.
"Были изъяты бумаги и большие объемы электронных данных, в ближайшие недели их оценят и сделают заключение", — сообщил представитель прокуратуры.
Власти проверяют заявление, сделанное Volkswagen 9 декабря 2015 года, из-за подозрений, что его содержание было некорректным и могло стать повлечь за собой манипулирование рынком.
Концерн Volkswagen ранее обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009–2015 годах. В апреле Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.
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