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Mercedes-AMG A45 от Posaidon: абсурдно ли много в нём «лошадок»?
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Mercedes-AMG A45 от Posaidon: абсурдно ли много в нём «лошадок»? 

Car.ru 3 часа назад
Фото: Car.ru
Мотор Mercedes-AMG A45 от Posaidon стал выдавать 550 лошадиных сил. Уровень спорткара!
Немецкий тюнер прилично повозился с 2,0-литровым двигателем компактного автомобиля, рождённого в Аффальтербахе, и сумел извлечь все 550 л.с. Крутящий момент, как сообщается, составляет отныне не менее 660 Нм.
Машина имеет заводскую полноприводную систему 4Matic. Важный факт: значение крутящего момента фактически ограничено электронным «ошейником», чтобы сохранить долговечность стандартных деталей.
Как они смогли увеличить мощность двигателя? Хэтчбек получил модернизированный турбонагнетатель, иные свечи зажигания на двигателе, переработанный воздухозаборник и совершенно новую выхлопную систему из нержавеющей стали. И это только малый список вмешательств осуществлённых!
Естественно, Posaidon также должен был взяться за адаптацию семиступенчатой трансмиссии с двойным сцеплением. И он это благополучно сделал.
Жаль, но изменение динамических характеристик не раскрыто. А мы точно знаем, что динамика улучшилась. Нет информации и относительно стоимости доработок.
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