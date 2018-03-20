Mercedes-AMG A45 от Posaidon: абсурдно ли много в нём «лошадок»?

Мотор Mercedes-AMG A45 от Posaidon стал выдавать 550 лошадиных сил. Уровень спорткара!

Немецкий тюнер прилично повозился с 2,0-литровым двигателем компактного автомобиля, рождённого в Аффальтербахе, и сумел извлечь все 550 л.с. Крутящий момент, как сообщается, составляет отныне не менее 660 Нм.

Машина имеет заводскую полноприводную систему 4Matic. Важный факт: значение крутящего момента фактически ограничено электронным «ошейником», чтобы сохранить долговечность стандартных деталей.

Как они смогли увеличить мощность двигателя? Хэтчбек получил модернизированный турбонагнетатель, иные свечи зажигания на двигателе, переработанный воздухозаборник и совершенно новую выхлопную систему из нержавеющей стали. И это только малый список вмешательств осуществлённых!

Естественно, Posaidon также должен был взяться за адаптацию семиступенчатой трансмиссии с двойным сцеплением. И он это благополучно сделал.

Жаль, но изменение динамических характеристик не раскрыто. А мы точно знаем, что динамика улучшилась. Нет информации и относительно стоимости доработок.