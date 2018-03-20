Высокотехнологичные светодиодные фары Osram установлены на флагманском Audi A8

В головном свете новой Audi A8, продажи которой стартуют на российском рынке в апреле этого года, применены самые передовые светодиодные технологии Osram. Автопроизводитель из Ингольштадта использовал в передних фарах своей флагманской модели адаптивные источники света Osram Oslon Compact PL. Удлиненный световой конус создает светодиод Oslon Black Flat S (в версии с тремя чипами). Кроме того, новейшие светодиоды от Osram выполняют функцию дневных ходовых огней.

Инновационная особенность матричной фары Audi A8 — в том, что светодиоды Oslon Compact PL впервые расположены в две линии. В результате удалось добиться существенного увеличения освещенности дорожного полотна, при этом не ослепляя других участников дорожного движения. Эти светодиоды обладают электрически изолированным термоконтактом. Применение соответствующей технологии изготовления печатных плат позволило значительно улучшить теплоотвод и обеспечить более интенсивный световой поток. Благодаря бесшовной светодиодной технологии эти оптические системы более эффективны. После вывода нового Audi A8 на рынок в конце 2017 года эта технология впервые нашла применение в качестве адаптивного дальнего и ближнего света.

Семейство светодиодных источников света с тремя чипами Oslon Black Flat S, в котором также применена бесшовная технология, впервые применена на Audi A8. Индивидуально управляемые светодиоды позволяют подстраивать освещенность дорожного полотна под требования текущей дорожной ситуации — например, в городском движении или на трассе, повышая уровень освещенности и комфорта при вождении.

«Мы гордимся тем, что продукция Osram установлена в передних фарах такого роскошного седана, и мы вносим свой вклад в повышение безопасности и комфорта, — считает Питер Книттл, директор подразделения автомобильных светодиодов компании Osram Opto Semiconductors. — Благодаря нашим новым светодиодам головной свет способен теперь еще точнее адаптироваться к сложным дорожным ситуациям. Окружающее пространство освещается наилучшим образом, не ослепляя других участников движения. В новом Audi A8 инженерное искусство и высокотехнологичные светодиоды создают максимальные преимущества для потребителя».