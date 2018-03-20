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В Сети появилось видео с тестов Mercedes GLA нового поколения
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В Сети появилось видео с тестов Mercedes GLA нового поколения 

Allroader.ru 3 часа назад
Фото: Allroader.ru
Женевский автосалон этого года принес нам очередное поколение компактного премиум-хэтчбека Mercedes-Benz A-Class. Новинка вышла на новый уровень экспрессии в дизайне и сменила платформу на более современную, а также обзавелась высокотехнологичными системами комфорта и безопасности. Теперь же производитель из Штутгарта готовит к дебюту вседорожную модификацию хэтча в лице компактного кроссовера Mercedes GLA.
Модель попала в объектив видео-шпиона во время прохождения дорожных испытаний в Германии. Визуально автомобиль можно охарактеризовать, как А-Класс на стероидах, выделяющийся завышенной подвеской и мускулистыми колесными арками. Также, кажется, что разработчики решили подарить грядущей новинке более крупные задние фонари, что поможет диверсифицировать GLA от А-Класса.
https://youtu.be/jSSIyZQnys8
С некоторых углов обзора на видео можно заметить цифровую приборную панель и мультимедийный комплекс MBUX с двумя дисплеями, который уже ставится на ряд моделей немецкой компании.
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