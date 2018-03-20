Toyota Fortuner: месим грязь на трассе гонок для тракторов

В России приобретение внедорожников от компании Toyota считается удачной покупкой. Во-первых, они неприхотливые и надежные в эксплуатации. Во-вторых, по уровню проходимости стоят на голову выше большинства своих одноклассников, а, в-третьих, не так быстро теряют в цене. Toyota Fortuner — очередная новинка российского рынка внедорожников появилась в нашей стране на два года позже всего остального мира, но она уже вызывает интерес у фанатов настоящих внедорожников. «Южный автомобиль» отправился на трассу единственных в России гонок для тракторов, чтобы проверить на что способен Fortuner.

Вообще имя Fortuner (Форчунер) для слуха российского автолюбителя новое, хотя пришла она к нам уже во втором поколении, да и то на два года позже. При этом первое поколении внедорожника Toyota Fortuner к нам вообще не поставлялось. В этом году Toyota решила пойти на эксперимент и расширить в России свою внедорожную линейку «Форчунером». Вероятнее всего, успешные продажи пикапа Hiluх и вдохновили корпорацию Toyota привезти в Россию построенный на его базе Fortuner. Если говорить языком терминов, то в обеих моделях лежит разработанная для внедорожников и пикапов платформа IMV (Innovative/International Multi-purpose Vehicle). В ее конструкции заложена крепкая рама с увеличенной толщиной и мощными поперечинами. Эта платформа обеспечивает высокую жесткость на кручение и способна выдерживать жесточайшие нагрузки при движении на бездорожье. Кроме того, у пикапа Hilux и внедорожника Fortuner общие двигатели, одинаковые мосты и трансмиссия. Разница заключается лишь в разной задней подвеске. На Hilux устанавливаетс рессорная подвеска, а на Fortuner — пружинно-рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости.

Однако, в России Hilux не каждому приходился по вкусу из-за того, что он с кузовом, а у нас все-таки любят полноценный салон, такой как в «Форчунере», да еще и с дополнительными сиденьями в багажнике. Большой, проходимый, вместительный — все это про него. Автомобиль для зажиточного российского фермера, которому нужно и по полям ездить, да и в город не стыдно податься. Хотя конечно больше своего времени успешный российский фермер проводит там, где катаются только трактора — в полях. Нам такие поля заменила трасса гонок для тракторов «Бизон Трек Шоу».

Честный полный привод Полный привод у нового Toyota Fortuner реализован по принципу Part-Time. По умолчанию машина заднеприводная, а передний мост подключается подключается сразу и жестко. Никаких блокировок включать не надо, при этом подключить его моно на скорости до 100 км/ч. Место, куда мы отправились испытывать проходимость Fortuner, находится рядом с трассой «Ростов-на-Дону — Таганрог». Внедорожная трасса «Дон-25» построена для проведения всевозможных ралли-рейдов, здесь же проходят ежегодные гонки тракторов «Бизон Трек Шоу». От съезда с трассы «Ростов-Таганрог» необходимо проехать еще пару километров по щербатому асфальту. Мелкие выбоины, более крупные ямы и трещины в асфальте машина проглатывает играючи.

На тесте у нас оказалась дизельная версия Toyota Fortuner. У него под капотом турбированный силовой агрегат рабочим объемом 2,8 литра мощностью 177 лошадиных сил. Мотор не новый, но достаточно хорошо себя зарекомендовал. Такой же двигатель устанавливается на родственный Hilux и на Land Cruiser Prado. Наш автомобиль оборудован шестиступенчатой автоматической трансмиссией, это единственный вариант, который доступен для дизеля.

По тракторному треку Итак, подъезжаем бездорожью, туда, где месят грязь участники соревнований. Двигаемся на заднем приводе. Машина уверенно идет, но вот на небольшом подъеме грязь начинает налипать на зимнюю резину и Fortuner уже пробуксовывает. Пришло время включить полный привод, переставляю «крутилку» на консоли в положение 4H и машина бодро пошла в гору. Вообще с полным приводом машина позволяет гонять по пересеченной местности на скорости порядка 80-100 километров в час. Правда при такой скорости езды по буеракам надо быть готовым к жесткой тряске в салоне, но благодаря высокому клиренсу и коротким свесам Fortuner прет словно танк. Вообще Toyota Fortuner это чисто мужской джип. У него прочная рама Heavy Duty, неразрезной задний мост, полноприводная трансмиссия part-time, понижающая передача, блокировка заднего межколёсного дифференциала, неплохая геометрия и минимум электроники. Здесь нет всевозможных интеллектуальных электронных систем, которые помогают водителю на бездорожье, нет выбора режима движений в зависимости от типа дорожного покрытия. Да они и не нужны, автомобиль просто создан для передвижения практически любому по бездорожью, главное подобрать на него правильные шины и тогда можно штурмовать даже самые непролазные дебри. Из систем помощи водителю здесь есть только ассистент спуска с горы DAC. В остальном ты самостоятельно управляешь внедорожными возможностями Toyota Fortuner. Если хочешь, то можно ехать в каком угодно направлении по холмам, по траве, по грязи — если уж совсем тяжело, то можно включить понижающую передачу. Машина гребет, а грязь огромными кусками летит во все стороны, периодически приземляясь крупными кусками на крышу.

В зависимости от комплектации Toyota Fortuner можно оборудовать как 17-дюймовыми колесами с покрышками типа All-Terrain, так и 18-дюймовыми шинами Highway-Terrain, поездок по асфальту и грязи. Последние доступны на самых дорогих версиях Fortuner. Для поездок на рыбалку их хватит с головой, но если вы намерены использовать машину по бездорожью на полную катушку, то резину все же лучше заменить на специализированную. Возле небольшого подъема из густого чернозема включаем понижающую передачу и «Форчунер» ползет вверх, разбрасывая в стороны комья грязи. Fortuner может похвастать неплохой геометрической проходимостью: дорожный просвет составляет 225 мм, угол въезда — 29 градусов, угол съезда — 25 градусов. Рекомендуемая глубина преодолеваемого брода ограничена 700 мм.

При этом, стоит отметить не только отличную проходимость «Форчунера», но и его экономичность. Во время поездок по бездорожью расход солярки составил в районе 16 литров, это с учетом полного привода. Машина с дизелем считается более тяговитой, но для тех, кто в силу ряда причин не любит солярку, с начала этого года у дилеров появилась и бензиновая версия Toyota Fortuner. Она доступна не только с автоматом, но и с механической коробкой передач, да и стоит бензиновый вариант дешевле дизеля. Так, стоимость бензинового Fortuner начинается с ометки в 1 999 000 рублей, за дизельную версию придется выложить минимум 2 599 000 рублей.