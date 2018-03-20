Кроссовер Lotus построят на платформе Volvo

Компания Lotus построит первый кроссовер на платформе Volvo . Об этом со ссылкой на главного исполнительного директора Lotus Жан-Марка Жале сообщает Autocar.

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«Наш кроссовер будет управляться и проходить повороты так, как ни один другой автомобиль в классе, — заявил Жале. — Если мы не сможем добиться этого, то мы провалим весь проект целиком».

По предварительной информации, «Лотус» позаимствует компоненты масштабируемой архитектуры Scalable Product Architecture (SPA), которая ранее использовалась при постройке Volvo XC60 и XC90. Это позволит сделать кроссовер легким: его масса должна быть менее двух тонн.

Гамма двигателей будет состоять из «турбочетверок», однако по словам Жале, для модели также предусмотрена гибридная модификация. На XC90 двухмоторная система выдает 407 лошадиных сил и 640 Нм крутящего момента.

Помимо основных узлов, Lotus будет использовать компоненты электрики и оборудования интерьера шведского производителя. В частности, речь идет о центральном сенсорном дисплее.

Финальный дизайн кроссовера Lotus будет определен в течение двух месяцев. Сборку модели наладят в Китае и, возможно, Великобритании. Ориентировочная цена новинки — 60-70 тысяч фунтов стерлингов (4,9-5,7 миллиона рублей). Конкурент Porsche Macan Maserati Levante выйдет в 2021 или 2022-м году.