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Первый внедорожник от Aston Martin получит название Varekai
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Первый внедорожник от Aston Martin получит название Varekai 

Auto.Today 3 часа назад
Фото: Auto.Today
Британский производитель готовится представить первый в истории марки внедорожник, основанные на концептуальной модели DBX.
Согласно Autocar, внедорожник 2019 модельного года будет называться Varekai. Независимо от наименования автомобиль во многом унаследует концепцию и получит немало деталей, четко указывающих на особенности и черты DBX. Главными отличиями станет то, что производственная версия будет представлена в четырехдверном варианте с более высокой крышей и получит различные силовые агрегаты, в то время как концептуальная модель предлагалась исключительно в чисто электрическом варианте. Речь идет о бензиновых двигателях V8 и V12, однако не исключено, что электрифицированная версия также будет присутствовать. Это может быть гибридная или полностью электрическая модель, но точно не плагин-гибридный автомобиль. Благодаря более высокой крыше, Varekai предоставит значительно больше удобства для своих пассажиров и позволит как легче садиться так легче и покидать автомобиль. Отмечается, что благодаря новой модели производитель хочет увеличить количество клиентов-женщин марки. На данный момент всего лишь 3500 из 70 000 машин Aston Martin, проданных за всю историю компании, принадлежат женщинам.
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