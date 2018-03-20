В Формуле 1 появится новая машина безопасности

Накануне старта сезона Формулы 1 2018 года компания Mercedes-Benz представила новый автомобиль безопасности для Гран При. В качестве сейфти-кара выступит Mercedes AMG GT R. Напомним, что до этого в гонках Формулы 1 был задействован Mercedes AMG GT S.

Mercedes AMG GT R укомплектован 4-литровым двигателем V8, способным разгонять машину с места до первой «сотни» на 0,2 секунды быстрее (3,6-секунды), чем это было с моделью AMG GT S. При этом мощность силового агрегата этой модели выросла на 63 лошадиные силы до 585 «сил», а «максималка» на 8 км/ч — до 318 километров в час.

Водителем машины безопасности останется немецкий гонщик Бернд Майландер.