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В Формуле 1 появится новая машина безопасности
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В Формуле 1 появится новая машина безопасности 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Накануне старта сезона Формулы 1 2018 года компания Mercedes-Benz представила новый автомобиль безопасности для Гран При. В качестве сейфти-кара выступит Mercedes AMG GT R. Напомним, что до этого в гонках Формулы 1 был задействован Mercedes AMG GT S.
Mercedes AMG GT R укомплектован 4-литровым двигателем V8, способным разгонять машину с места до первой «сотни» на 0,2 секунды быстрее (3,6-секунды), чем это было с моделью AMG GT S. При этом мощность силового агрегата этой модели выросла на 63 лошадиные силы до 585 «сил», а «максималка» на 8 км/ч — до 318 километров в час.
Водителем машины безопасности останется немецкий гонщик Бернд Майландер.
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