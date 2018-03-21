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Volkswagen представляет микрогибрид Golf Bluemotion
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Volkswagen представляет микрогибрид Golf Bluemotion 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Немецкий производитель рассказал о новом бензиновом двигателе для Golf, который по заявлениям представителей Volkswagen, предлагает такую же топливную экономичность, что и дизельный вариант.
Новый VW Golf 1,5 TSI ACT Bluemotion оснащен 1,5-литровым агрегатом, производящим 128 лошадиных сил и работающем на цикле Miller. Главной особенностью является то, что когда соединить двигатель с семиступенчатой роботизированной коробкой передач доступна функция eco-coasting. Благодаря которой на скорости при отпускании педали газа не только отключается подача топлива, отсоединяется мотор от трансмиссии, но и полностью глушится двигатель. В конечном итоге это позволяет сберечь порядка 0,4 литров топлива на 100 километров, причем режим eco-coasting работает через 12-вольтовую электрическую систему и компактную литиево-ионную батарею. Согласно циклу NEDC, расход топлива Volkswagen Golf составляет 4,8 литра на 100 километров, в то время как загородом — 4,0 л/100 км (при условии использования семиступенчатой коробки передач DSG).
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