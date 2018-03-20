Ещё
Hyundai работает над двухцилиндровым мотором
Далее:
Читайте также:
Ещё

Hyundai работает над двухцилиндровым мотором 

Quto.ru 2 часа назад
Фото: Quto.ru
По всей видимости, такой двигатель планируется использоваться в составе гибридных силовых установок на моделях субкомпактного и компактного класса.
По данным Autoguide, патентная заявка была подана Hyundai ещё 9 декабря 2016 года, однако информация о ней появилась только 15 марта 2018 года. Судя по рисункам, корейские инженеры уделили основное внимание повышению экономичности двухцилиндрового ДВС, а также снижению вибраций и шума. С этой целью они намерены внедрить в свой новый мотор специальный балансир. Грузик особой формы может располагаться на коленчатом валу в передней или задней части, а также между цилиндрами.
Никаких технических откровений в этом патенте нет, однако любопытен сам факт интереса корейцев к такого рода моторам. По всей видимости, Hyundai готовится выпустить на рынок нечто, напоминающее немецкий мелкосерийный гибрид Volkswagen XL1. Напомним, эта машина оснащалась 800-кубовым двухцилиндровым наддувным дизелем в сочетании с электромотором и семиступенчатым «роботом».
Как обуздать взбесившийся автомобиль. Читайте статью на QutoЧитайте также:Kia Cerato и Hyundai Sonata подозревают в дефектных подушках безопасностиKIA Sportage обзавёлся новой версиейНазваны самые перепродаваемые автомобили Москвы в феврале
Quto.ru: последние новости
Volkswagen выпустил видеоролик в поддержку нового Touareg Седану Lada Granta добавят лоска Toyota подразнила клиентов снимком нового RAV4
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская Camry изменилась до неузнаваемости
Названа рублевая цена «AMG-Гелика»1
Нарушителей ПДД не пустят за руль108
В России подорожал Kia Rio
Мост в Крым откроют к лету1
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение