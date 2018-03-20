Hyundai работает над двухцилиндровым мотором

По всей видимости, такой двигатель планируется использоваться в составе гибридных силовых установок на моделях субкомпактного и компактного класса.

По данным Autoguide, патентная заявка была подана Hyundai ещё 9 декабря 2016 года, однако информация о ней появилась только 15 марта 2018 года. Судя по рисункам, корейские инженеры уделили основное внимание повышению экономичности двухцилиндрового ДВС, а также снижению вибраций и шума. С этой целью они намерены внедрить в свой новый мотор специальный балансир. Грузик особой формы может располагаться на коленчатом валу в передней или задней части, а также между цилиндрами.

Никаких технических откровений в этом патенте нет, однако любопытен сам факт интереса корейцев к такого рода моторам. По всей видимости, Hyundai готовится выпустить на рынок нечто, напоминающее немецкий мелкосерийный гибрид Volkswagen XL1. Напомним, эта машина оснащалась 800-кубовым двухцилиндровым наддувным дизелем в сочетании с электромотором и семиступенчатым «роботом».