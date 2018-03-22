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Кроссовер Chevrolet для РФ получит телевизор
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Новый кроссовер Chevrolet для России получит один мотор и телевизор 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
В базе данных Росстандрата появилось одобрение типа транспортного средства (ОТТС) для большого кроссовера Chevrolet Traverse, который скоро выйдет на российский рынок. В документе указано, что модель будет предлагаться в РФ с одним двигателем, а в список ее оснащения войдет TV-тюнер.
Вседорожник будут продаваться в двух комплектациях. Каждая из них оснащается бензиновым мотором V6, отдача которого составляет 318 лошадиных сил и 360 Нм крутящего момента. Агрегат сочетается с девятидиапазонной автоматической коробкой передач.
Для кроссовера, габаритная длина которого составляет 5198 миллиметров, будут доступны колесные диски двух размерностей: 18 и 20 дюймов.
В список оснащения Chevrolet Traverse, помимо TV-тюнера, войдут фронтальные, боковые и потолочные подушки безопасности, климат-контроль, навигатор, противотуманные фары, функция слежения за мертвыми зонами боковых зеркал, адаптивный круиз-контроль, люк и датчики давления воздуха в шинах.
Конкурентами Traverse в России будут, например, Toyota Highlander (от 3 226 000 рублей), Mazda CX-9 (от 2 890 000 рублей), Kia Sorento Prime (от 1 749 900 рублей) и Hyundai Grand Santa Fe (от 2 439 000 рублей).
Как сообщалось ранее, Chevrolet Traverse появится на российском рынке во второй половине текущего года. Восьмиместный кроссовер для РФ будут выпускать в США.
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