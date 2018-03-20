В Россию скоро приедет Chevrolet Traverse

Американский автопроизводитель анонсировал очередную новинку для российского рынка.

Паркетник модели Chevrolet Traverse был презентован более года назад. Тогда же было объявлено, что новинка доберётся и до отечественного рынка в конце 2017 года. Сроки презентации кроссовера сдвинулись, однако, уже известно, что машина будет презентована этой весной. В списке доступных автомобилей на российском сайте бренда уже появилась эта модель, хотя сроки старта продаж и ценник пока держатся в тайне. Напомним, что в Соединённых Штатах новинка стоит от тридцати тысяч долларов.

Chevrolet Traverse — трёхрядный паркетник с объёмом багажника в шестьсот пятьдесят один литр. На отечественный рынок автомобиль выйдет с системой вентиляции и подогревом передних кресел, современной мультимедийной системой, оснащённой сенсорным экраном, а также беспроводной зарядкой для гаджетов. В базовую комплектацию войдёт несколько систем безопасности, включая камеру кругового обзора.

На американском рынке под капотом у паркетника может быть установлен мотор объёмом в 3.6 литра мощностью в триста десять лошадиных сил или же двухлитровый мотор с отдачей в двести пятьдесят пять лошадиных сил. Оба мотора работают вместе с девятиступенчатой трансмиссией автоматического типа. С какими силовыми установками машина выйдет на российский рынок — пока неясно.