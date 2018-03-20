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В Россию скоро приедет Chevrolet Traverse
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В Россию скоро приедет Chevrolet Traverse 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Американский автопроизводитель анонсировал очередную новинку для российского рынка.
Паркетник модели Chevrolet Traverse был презентован более года назад. Тогда же было объявлено, что новинка доберётся и до отечественного рынка в конце 2017 года. Сроки презентации кроссовера сдвинулись, однако, уже известно, что машина будет презентована этой весной. В списке доступных автомобилей на российском сайте бренда уже появилась эта модель, хотя сроки старта продаж и ценник пока держатся в тайне. Напомним, что в Соединённых Штатах новинка стоит от тридцати тысяч долларов.
Chevrolet Traverse — трёхрядный паркетник с объёмом багажника в шестьсот пятьдесят один литр. На отечественный рынок автомобиль выйдет с системой вентиляции и подогревом передних кресел, современной мультимедийной системой, оснащённой сенсорным экраном, а также беспроводной зарядкой для гаджетов. В базовую комплектацию войдёт несколько систем безопасности, включая камеру кругового обзора.
На американском рынке под капотом у паркетника может быть установлен мотор объёмом в 3.6 литра мощностью в триста десять лошадиных сил или же двухлитровый мотор с отдачей в двести пятьдесят пять лошадиных сил. Оба мотора работают вместе с девятиступенчатой трансмиссией автоматического типа. С какими силовыми установками машина выйдет на российский рынок — пока неясно.
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