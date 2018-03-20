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GM представил видеоролик про новый Cadillac CT6
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GM представил видеоролик про новый Cadillac CT6 

Auto.Today 1 час назад
Фото: Auto.Today
Американская корпорация General Motors записала коммерческий видеоролик с участием Cadillac CT6, который демонстрирует преимущества системы автономного управления Super Cruise.
В рамках пятнадцатисекундного рекламного видео роскошный CT6 проезжает автомобиль Nissan и Tesla Model S, что также доступны с полуавтономными системами управления. В отличие от системы ProPilot от Nissan и Tesla Autopilot, система Super Cruise от GM позволяет водителям убирать руки от рулевого косела во время движения по шоссе. Данная технология использует камеры, датчики и GPS в реальном времени для наблюдения за окружающим миром, при этом владельцу автомобиля не обязательно держать руки на руле во время автономного управления. Для клиентов Tesla автопилот — это дорогостоящий вариант, в то время как для версии Cadillac CT6 Platinum автономная система Super Cruise входит в стандартную комплектацию.
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