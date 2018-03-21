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В России отзывают новый Volkswagen Crafter
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В России отзывают новый Volkswagen Crafter 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Подразделение коммерческих автомобилей Volkswagen в России запускает отзывную кампанию, которая коснется сравнительно небольшой партии фургонов Crafter нового поколения. Причиной отзыва стал топливный фильтр, корпус которого может дать трещину.
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