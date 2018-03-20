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Toyota научила Prius работать на спирте
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Toyota научила Prius работать на спирте 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Toyota построила на базе «Приуса» гибридный прототип, который может работать как на обычном бензине, так и на биоэтаноле (топливо E100), выработанном из сахарного тростника. Автомобиль представили в бразильском Сан-Паулу.
В «Тойоте» не называют характеристики гибридной силовой установки, работающей на спирте. Агрегаты обычного серийного Prius, который оснащается бензиновым мотором 1.8 и электродвигателем, выдают в сумме 122 лошадиные силы.
С помощью работающего на спирте «Приуса», в компании хотят популяризировать гибридные автомобили в Бразилии и снизить количество выбросов диоксида углерода (CO2). Во время роста растений, используемых для производства биоэтанола, происходит поглощение углекислого газа из атмосферы, благодаря чему восстанавливается общий баланс.
Фотографии Toyota Prius нового поколения
В работе над проектом Hybrid FFV приняли участие инженеры бразильского офиса марки и головной компании в Японии. Перед вводом гибрида в коммерческую эксплуатацию, Toyota проведет дорожные испытания, с целью сбора данных о надежности и производительности системы.
В отличие от Toyota, Audi решила построить завод по выпуску синтетического дизельного топлива, которое не будет выделять практически никаких вредных веществ. Процесс производства e-diesel будет включать в себя получение водорода путем электролиза воды и химическую реакцию водорода с диоксидом углерода (CO2), полученным из атмосферы или биогенных газов.
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