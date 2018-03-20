Mahindra XUV500 рассекретили до премьеры (ВИДЕО)

В Сети появились фотографии посвежевшего индийского вседорожника без камуфляжа.

Снимки рестайлингового кроссовера Mahindra XUV500 опубликовало издание Team-BHP. Модель получила новые решетку радиатора и фары, треугольные задние фонари. Фото интерьера пока нет, так что неизвестно, изменился ли как-то салон вседорожника.

По предварительным данным, в Индии посвежевший Mahindra XUV500 предложат с модернизированным дизелем 2.2, отдачу которого увеличат со 140 до 170 л.с. (крутящий момент вырастет с 330 до 400 Нм). Еще для кроссовера будут предусмотрены прежние 140-сильный бензиновый мотор 2.2 и дизель 2.0 аналогичной мощности. Двигатели, работающие на «тяжелом» топливе, комплектуются шестиступенчатой «механикой», бензиновый XUV500 оснащен шестидиапазонным «автоматом». У модели есть полноприводная версия.

Официальная премьера обновленного Mahindra XUV500 запланирована на апрель текущего года, цена не объявлена. Дореформенный кросс стоит от 1 278 188 рупий, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 1 130 000 рублей по актуальному курсу.

Отметим, это уже второй рестайлинг для индийского кроссовера: XUV500 вышел на домашний рынок в 2012 году, первое обновление вседорожник претерпел в 2015-м. Кстати, кросс стал первой моделью Махиндры с несущей конструкцией кузова.

В Индии XUV500 входит в ТОП-30 самых продаваемых авто, занимая в списке последнее место. Так, в прошлом году на родине Mahindra было реализовано 26 626 кроссоверов XUV500, что на 6% меньше по сравнению с 2016-м. Вседорожник также поставляют в Южную Африку, в некоторые европейские и южноамериканские страны, но на экспортных рынках объемы продаж у «пятисотого» невелики.

По материалам: www.kolesa.ru