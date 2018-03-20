Ещё
«Автотор» выпустил 1,8 млн автомобилей после запуска завода в Калининграде
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Автотор» выпустил 1,8 млн автомобилей после запуска завода в Калининграде 

ТАСС 54 минуты назад
КАЛИНИНГРАД, 20 марта. /ТАСС/. Автохолдинг «Автотор» выпустил 1,8 млн автомобилей на заводе в Калининграде с 1997 года. Юбилейный KIA Cerato третьего поколения сошел с конвейера 19 марта.
"KIA Cerato стал 1,8-миллионным автомобилем, собранным на заводе в Калининграде с момента начала производства в 1997 году", — рассказал ТАСС представитель пресс-службы «Автотора» Сергей Луговой.
KIA Cerato третьего поколения выпускают на «Автоторе» с 2012 года, сборка машин в режиме полного цикла (сварка, окраска и сборка) началась с 2014 года, инвестиции в создание комплекса для такого производства составили €50 млн В общей сложности с начала реализации проекта в Калининграде выпустили более 41,5 тыс. этих автомобилей.
Сейчас предприятие выпускает 11 моделей легковых автомобилей KIA: Сeed, Cerato, Mohave, Optima, Picanto, Quoris, Sorento, Sorento Prime, Soul, Sportage, Stinger.
"Автотор" основали в Калининграде в 1994 году. С 1997 года холдинг первым в России приступил к выпуску автомобилей иностранных брендов, начав сотрудничество с KIA Motors. Сейчас «Автотор» выпускает автомобили под марками BMW, KIA, Hyundai, FAW. В 2013 году приступил к реализации проекта по созданию кластера полнопрофильных автомобильных производств в Калининградской области.
ТАСС: последние новости
Британская компания может стать новым производителем контейнеров для допинг-проб Ковальчук продает за 7,1 млн рублей подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль Как светоотражающий жилет спасет водителя от штрафа и наезда
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российская Camry изменилась до неузнаваемости
Названа рублевая цена «AMG-Гелика»1
Нарушителей ПДД не пустят за руль108
В России подорожал Kia Rio
Мост в Крым откроют к лету1
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение