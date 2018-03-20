Скоро и в России: новый кроссовер Chevrolet Traverse (ВИДЕО)

Американская марка анонсировала новую модель для нашего рынка.

Кроссовер Chevrolet Traverse второго поколения дебютировал в США в начале прошлого года. Тогда же было объявлено о том, что вседорожник доберется и до России. Ожидалось, что у нас кросс появится в конце 2017-го, но сроки сдвинули — Traverse выйдет на рынок РФ в этом году, предположительно, весной. Модель уже появилась на официальном российском сайте Chevrolet, правда, цены новинки пока не раскрываются. В Штатах кросс стоит от 29 930 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 1 728 000 рублей по актуальному курсу.

Длина SUV равна 5 189 мм, ширина — 1 996 мм, высота — 1 795 мм, колесная база — 3 071 мм. У кросса трехрядный салон: на галерке разместятся три пассажира, во втором ряду могут быть трехместный диван или два раздельных кресла. Минимальный объем багажника — 651 литр, при сложенных спинках сидений второго и третьего рядов этот показатель увеличивается до 2 789 литров.

Для российской версии Chevrolet Traverse предусмотрены: подогрев и вентиляция передних кресел, мультимедийная система с тачскрином (кстати, экран поднимает вверх — за ним прячется небольшой отсек), беспроводная зарядка. За безопасность отвечают система предотвращения фронтального столкновения (с функцией обнаружения пешеходов), системы мониторинга «слепых» зон и удержания в полосе движения, камеры кругового обзора.

В США Chevrolet Traverse представлен с бензиновыми «атмосферником» V6 3.6 (310 л.с.) и «турбочетверкой» 2.0 (255 л.с.), оба мотора сочетаются с девятидиапазонным «автоматом». Базовые версии — переднеприводные, за доплату на домашнем рынке предлагается многодисковая муфта подключения задней оси. С каким мотором Traverse будет в России — пока не объявлено. По неофициальным данным, у нас кроссовер предложат только с двигателем 3.6.

В РФ главными конкурентами Traverse станут Ford Explorer Toyota Highlander . Вседорожник Ford 2018 года выпуска стоит от 2 849 000 рублей, цена «японца» — от 3 226 000 рублей.

При разумном ценовом позиционировании новый Traverse может не только подстегнуть продажи марки в России, но и стать самой популярной импортируемой моделью Chevrolet на нашем рынке: сегодня линейка бренда в РФ состоит из дорогих внедорожников Tahoe, спорткаров Corvette и Camaro. Без учета «российской» Niva, в прошлом году марка реализовала в нашей стране всего 859 машин.

По материалам: www.kolesa.ru