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Немецкий тюнер построил 558-сильный A-Class
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Немецкий тюнер построил 558-сильный A-Class 

Motor.ru 22 минуты назад
Фото: Motor.ru
Немецкое тюнинг-ателье Posaidon представило новый проект — доработанную версию «заряженного» хэтчбека Mercedes-AMG A45. Машине увеличили отдачу двигателя и модифицировали роботизированную трансмиссию.
Двухлитровую «турбочетверку», которая на обычном A45 AMG выдает 381 лошадиную силу (475 Нм), укомплектовали новым нагнетателем, увеличенным интеркулером, гоночными свечами зажигания, измененным впуском и новой выпускной системой с электронноуправляемыми клапанами.
Агрегат также получил систему впрыска водометанола и переписанную программу управления. В результате модификаций отдача мотора выросла до 558 лошадиных сил и 660 Нм крутящего момента. Динамические характеристики «заряженного» Mercedes-AMG A45 пока не сообщаются.
Ранее представленный Posaidon 500-сильный A 45 AMG способен разменивать первую сотню через 3,5 секунды. Максимальная скорость — 315 километров в час. Обычному хэтчбеку на разгон до «сотни» требуется 4,2 секунды, а его максимальная скорость составляет 250 километров в час.
В начале марта текущего года компания GKN Driveline представила прототип на базе Mercedes-AMG GLA 45. Машину превратили в подключаемый гибрид с механической и электрической системой распределения тяги между колесами, установив редукторы собственной разработки.
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