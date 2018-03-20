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Moody's улучшило прогноз по рейтингу Volkswagen до стабильного с негативного
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Moody's улучшило прогноз по рейтингу Volkswagen до стабильного с негативного 

Прайм 24 минуты назад
Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу немецкого автоконцерна Volkswagen AG до стабильного с негативного, говорится в сообщении агентства.
При этом Moody's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне «A3».
"Изменение прогноза Volkswagen до стабильного отражает позитивную динамику операционных показателей компании в 2016 и 2017 годах, которая была намного лучше, чем ожидалось, несмотря на «дизельное дело», — говорится в релизе. Стабильный прогноз, по мнению Moody's, свидетельствует о том, что расследование США в отношении компании и рассмотрение дела в суде не представляют существенных финансовых рисков для Volkswagen в течение ближайших 12-18 месяцев.
Концерн Volkswagen обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi, проданных в стране в 2009-2015 годах. Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.
Агентство может повысить рейтинг компании, если Volkswagen «продолжит защищать свою долю рынка на основных рынках, особенно в Западной Европе и Китае». В случае ухудшения операционных показателей или значительного давления на профиль ликвидности Volkswagen из-за штрафов и судебных издержек Moody's может понизить рейтинг компании.
Концерн Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе, он объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса «люкс» входят известные бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.
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