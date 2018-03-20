Moody's улучшило прогноз по рейтингу Volkswagen до стабильного с негативного

Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по долгосрочному кредитному рейтингу немецкого автоконцерна Volkswagen AG до стабильного с негативного, говорится в сообщении агентства.

При этом Moody's подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг компании на уровне «A3».

"Изменение прогноза Volkswagen до стабильного отражает позитивную динамику операционных показателей компании в 2016 и 2017 годах, которая была намного лучше, чем ожидалось, несмотря на «дизельное дело», — говорится в релизе. Стабильный прогноз, по мнению Moody's, свидетельствует о том, что расследование США в отношении компании и рассмотрение дела в суде не представляют существенных финансовых рисков для Volkswagen в течение ближайших 12-18 месяцев.

Концерн Volkswagen обвинили в США в том, что он оснащал дизельные автомобили программным обеспечением (ПО), занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ. Американское правительство обязало концерн отозвать 482 тысячи легковых машин марок Volkswagen и Audi , проданных в стране в 2009-2015 годах. Volkswagen договорился о выкупе компанией автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

Агентство может повысить рейтинг компании, если Volkswagen «продолжит защищать свою долю рынка на основных рынках, особенно в Западной Европе и Китае». В случае ухудшения операционных показателей или значительного давления на профиль ликвидности Volkswagen из-за штрафов и судебных издержек Moody's может понизить рейтинг компании.