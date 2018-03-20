Ещё
Появились некоторые подробности о дизайне новинки для российского авторынка: купе-кроссовере от Renault
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появились некоторые подробности о дизайне новинки для российского авторынка: купе-кроссовере от Renault 

Car.ru 10 часов назад
Фото: Car.ru
Как уже известно, автоновинка — купе-кроссовер от французского автобренда представят на московском мотор-шоу в августе текущего года.
Как сообщили официальные лица от автокомпании, с 2019 года стартует выпуск обсуждаемой автомодели на московской площадке Renault.
В последствии такая автомодель будет выпускаться и на других площадках Renault во всем мире.
По мнению автоэкспертов и некоторой информации от инсайдеров, форма кузова новой автомодели будет выдержана в духе моделей этого класса от баварского автопроизводителя BMW.
Его считают родоначальником самого концептуального решения такой автомодели.
По мнению автоэкспертов, уже представленные на авторынке BMW X4, X6, Mercedes-Benz GLC, GLE не станут конкурировать с автоновинкой от Renault в силу того, что указанные автомодели относят к более высокому ценовому сегменту.
Car.ru: последние новости
В Нью-Йорке дебютирует укороченный внедорожник Volkswagen Atlas «Бюджетный» Kia Sportage наградили системой искусственного интеллекта Chery начал тестировать новый внедорожник Exeed TX
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России создали альтернативный бензин19
Россияне столкнутся с «необоснованными штрафами»1
В России предложили увеличить скоростной лимит9
Павел Воля продает уникальный автомобиль
«Автоваз» начнет выпуск самого дешевого автомобиля7
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение