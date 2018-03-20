Появились некоторые подробности о дизайне новинки для российского авторынка: купе-кроссовере от Renault

Как уже известно, автоновинка — купе-кроссовер от французского автобренда представят на московском мотор-шоу в августе текущего года.

Как сообщили официальные лица от автокомпании, с 2019 года стартует выпуск обсуждаемой автомодели на московской площадке Renault

В последствии такая автомодель будет выпускаться и на других площадках Renault во всем мире.

По мнению автоэкспертов и некоторой информации от инсайдеров, форма кузова новой автомодели будет выдержана в духе моделей этого класса от баварского автопроизводителя BMW

Его считают родоначальником самого концептуального решения такой автомодели.