Объявлена цена Mitsubishi Eclipse Cross для российского авторынка

На российском авторынке японская автомодель Mitsubishi Eclipse Cross будет предложена в пяти основных модификациях.

Ценовой диапазон лежит в пределах: 1339000-2159990 российских рублей. Ожидается, что первая партия автоновинок прибудет в автосалоны уже в начале апреля.

По силовой части российским автолюбителям предложат дефорсированные полуторалитровые турбомоторы на 150 л.с. В европейской версии машина комплектуется мотором на 163 л.с. Плюс ко всему моторы для России будут адаптированы под наш АИ-92.

Уже в базовой модификации автоновинка получит уже ставшие обыденностью системы безопасности и помощи водителю.

Также в комплект войдут подогрев кресел, климатический контроль, а также шторка багажного отсека.

В более дорогостоящих версиях клиенту предложат мультимедиа систему Rockford Forsgate, а также панорамную крышу и проекционный дисплей, подогрев руля, лобового стекла и заднего дивана.