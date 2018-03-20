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Объявлена цена Mitsubishi Eclipse Cross для российского авторынка
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Объявлена цена Mitsubishi Eclipse Cross для российского авторынка 

Car.ru 10 часов назад
Фото: Car.ru
На российском авторынке японская автомодель Mitsubishi Eclipse Cross будет предложена в пяти основных модификациях.
Ценовой диапазон лежит в пределах: 1339000-2159990 российских рублей. Ожидается, что первая партия автоновинок прибудет в автосалоны уже в начале апреля.
По силовой части российским автолюбителям предложат дефорсированные полуторалитровые турбомоторы на 150 л.с. В европейской версии машина комплектуется мотором на 163 л.с. Плюс ко всему моторы для России будут адаптированы под наш АИ-92.
Уже в базовой модификации автоновинка получит уже ставшие обыденностью системы безопасности и помощи водителю.
Также в комплект войдут подогрев кресел, климатический контроль, а также шторка багажного отсека.
В более дорогостоящих версиях клиенту предложат мультимедиа систему Rockford Forsgate, а также панорамную крышу и проекционный дисплей, подогрев руля, лобового стекла и заднего дивана.
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