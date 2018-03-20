Роскошную «Волгу» за 21 млн рублей собрали в Германии

300 тысяч евро и машина вашаРоскошную «Волгу» за 21 млн рублей собрали в Германии

В Германии создали гибрид « Мерседес » и «Волги». Немецкая компания «eTower GmbH» в Ганновере выставила на продажу необычный автомобиль. Внешне он похож на нашу родную «Волгу», но вот начинка у него от Mercedes-Benz.

Под капотом двухдверного купе скрывается 5,5-литровый 500-сильный V12, с которым состыкована автоматическая коробка передач. Стоимость машины — 300 000 евро или 21 294 000 российских рублей по текущему курсу.

На самом деле, к оригинальной «двадцать первой» этот автомобиль не имеет никакого отношения. Как пишет сайт chechnyatoday.com, по прихоти неизвестного заказчика шасси культового седана Mercedes-Benz S 600 «накрыли» кузовом, стилизованным под «волговский».

Машину пока никто не купил.