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Роскошную «Волгу» за 21 млн рублей собрали в Германии
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Роскошную «Волгу» за 21 млн рублей собрали в Германии 

Нижегородская правда 10 часов назад
Фото: Нижегородская правда
300 тысяч евро и машина вашаРоскошную «Волгу» за 21 млн рублей собрали в Германии
В Германии создали гибрид «Мерседес» и «Волги». Немецкая компания «eTower GmbH» в Ганновере выставила на продажу необычный автомобиль. Внешне он похож на нашу родную «Волгу», но вот начинка у него от Mercedes-Benz.
Под капотом двухдверного купе скрывается 5,5-литровый 500-сильный V12, с которым состыкована автоматическая коробка передач. Стоимость машины — 300 000 евро или 21 294 000 российских рублей по текущему курсу.
На самом деле, к оригинальной «двадцать первой» этот автомобиль не имеет никакого отношения. Как пишет сайт chechnyatoday.com, по прихоти неизвестного заказчика шасси культового седана Mercedes-Benz S 600 «накрыли» кузовом, стилизованным под «волговский».
Машину пока никто не купил.
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