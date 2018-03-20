В Нью-Йорке дебютирует укороченный внедорожник Volkswagen Atlas

Автохолдинг Volkswagen анонсировал презентацию нового внедорожника Atlas с двумя рядами кресел и укороченной колесной базой.

Отметим, что на нашем рынке знают 7-местный Atlas под названием Teramont.

Напомним, что североамериканские покупатели сейчас могут приобрести VW Atlas лишь в трехрядной версии. На днях немецкая компания продемонстрировала тизер пятиместной модели, длина которой меньше 5 метров. В модельной линейке бренда для США и Канады новый автомобиль должен заменить актуальный Touareg.

Мировая публика увидит укороченный VW Atlas уже в конце марта на автовыставке в Нью-Йорке.

Предполагается, что в моторном отсеке внедорожника останутся двигатели от семиместной версии. Речь идет о двухлитровом агрегате TSI с отдаче 220 сил и «атмосфернике» VR6 объемом 3,6 литра, производительность которого 280 л.с. В тандеме с ними трудиться 8-скоростная автоматическая трансмиссия. А также автомобиль укомплектует полноприводной системой 4Motion Active Control.