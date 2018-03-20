Ещё
В Нью-Йорке дебютирует укороченный внедорожник Volkswagen Atlas
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Нью-Йорке дебютирует укороченный внедорожник Volkswagen Atlas 

Car.ru 20 марта 2018
Фото: Car.ru
Автохолдинг Volkswagen анонсировал презентацию нового внедорожника Atlas с двумя рядами кресел и укороченной колесной базой.
Отметим, что на нашем рынке знают 7-местный Atlas под названием Teramont.
Напомним, что североамериканские покупатели сейчас могут приобрести VW Atlas лишь в трехрядной версии. На днях немецкая компания продемонстрировала тизер пятиместной модели, длина которой меньше 5 метров. В модельной линейке бренда для США и Канады новый автомобиль должен заменить актуальный Touareg.
Мировая публика увидит укороченный VW Atlas уже в конце марта на автовыставке в Нью-Йорке.
Предполагается, что в моторном отсеке внедорожника останутся двигатели от семиместной версии. Речь идет о двухлитровом агрегате TSI с отдаче 220 сил и «атмосфернике» VR6 объемом 3,6 литра, производительность которого 280 л.с. В тандеме с ними трудиться 8-скоростная автоматическая трансмиссия. А также автомобиль укомплектует полноприводной системой 4Motion Active Control.
Car.ru: последние новости
«Бюджетный» Kia Sportage наградили системой искусственного интеллекта В Нью-Йорке дебютирует укороченный внедорожник Volkswagen Atlas Chery начал тестировать новый внедорожник Exeed TX
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне столкнутся с «необоснованными штрафами»6
В России предложили увеличить скоростной лимит14
Ford «освежил» Mondeo
BMW приостанавливает выпуск авто 7-series
В России создали альтернативный бензин46
Видео
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
05:18
Второй олимпиец продает наградной BMW
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:20
Hyundai отзывает более 43 тыс. Santa Fe
Бортжурнал
00:44
Европротокол предложили применять во всех ДТП без пострадавших
Автоновости
01:37
«Убийством не грозил»: водитель объяснил избиение пешехода
Бортжурнал Статьи
02:02
Airbus показал первый полет воздушного такси
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:47
Дань на ремонт: почему гаишнику смягчили приговор
Бортжурнал Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение