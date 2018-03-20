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Volkswagen обрезал Teramont
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Volkswagen обрезал Teramont 

Car-Mania 20 марта 2018
Фото: Car-Mania
В Северной Америке семиместный кроссовер Volkswagen Teramont известен под именем Atlas. Видимо, в США и Канаде понадобилась более короткая версия, так как немецкий концерн вдруг показал пятиместный вариант автомобиля с укороченной колесной базой. Предполагается, что «короткий» Atlas заменит нынешний Touareg.
При габаритных изменениях, линейка моторов останется прежней. Ожидаются двухлитровый мотор TSI, мощностью 220 л.с. и V6 объемом 3,6 литра с мощностью 280 л.с. Двигатели будут работать с 8-ступенчатой автоматической коробкой ZF и системой полного привода 4Motion Active Control.
Презентация укороченной версии Volkswagen Atlas состоится на автосалоне в Нью-Йорке в конце марта.
Фото: Volkswagen
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