Mercedes отзывает в России более 12 тыс. машин из-за проблем с безопасностью

Российское подразделение Mercedes-Benz, ООО «Мерседес-Бенц РУС», отзывает более 12 тысяч автомобилей марки Mercedes-Benz С из-за проблем с подушкой безопасности, сообщается на сайте Росстандарта. Отзыву подлежат автомобили марки Mercedes-Benz C-/E-класса и GLK, реализованные с 2011 по 2017 года. Причиной отзыва автомобилей является возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда. «На транспортных средствах будет выполнена проверка, и, при необходимости, доработка рулевой колонки», — уточняет Росстандарт. Владелец может самостоятельно проверить по VIN-коду, попал ли автомобиль в список для отзыва, или дождаться сообщения от дилера. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно. В январе этого года из-за проблем с подушкой безопасности Mercedes отозвал в России более 6,6 тыс. автомобилей А, В, С, CLA, GLA, GLC-классов, проданных на российском рынке с 2012 по 2014 год. В сентябре 2017 года «Мерседес-Бенц рус» сообщил, что отзывает в России более 8,4 тыс. автомобилей классов GLE, GLE купе и классов E, С, GLС и S из-за проблем с электроусилителем рулевого управления.

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