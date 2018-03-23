По кому, на самом деле, ударит повышение налогов на люксовые авто

Минпромторг России утвердил новый перечень люксовых автомобилей, хозяева которых должны заплатить в 2018 году повышенный транспортный налог.

Новый список включает наименования 1126 авто (в 2017 году перечень состоял из 909 позиций), разделенных на три категории.

В первую группу (от 3 до 5 млн руб.) вошли 556 моделей: в частности, 56 Audi , 95 BMW , 113 Mercedes, 21 Porsche , 12 Hyundai Cadillac — 2 и Ford — 3.

Категория «от 5 до 10 млн руб.» приросла до 387 против прошлогодних 320. В нее вошли Aston Martin Bentley , Audi, BMW и Mercedes.

В группе «10−15 млн руб.» значатся 108 моделей: Bentley, Ferrari Lamborghini и Mercedes.

Самая роскошная часть списка — 75 моделей стоимостью свыше 15 млн руб. В нее вошли, например, 11 модификаций Aston Martin, 15 моделей Bentley, 13 модификаций Ferarri и 15 представителей семейства Rolls-Royce

Работа над ошибками

Начальник отдела корпоративных коммуникаций «Мерседес-Бенц Рус» Андрей Родионов видит неточности в составленном Минпромторгом списке.

«В список под строкой С-180 внесен кабриолет, который вообще не выпускается серийно, это нишевая, штучная модель. Почему владельцы С-180 должны платить повышенный налог за машину, которой они не владеют, непонятно — это совсем разные модели, и С-180 к люксовым моделям не относится», — сказал он «Ридусу»

Мерседес С-180 в стандартной комплектации стоит от 2,3 млн рублей, то есть он не входит даже в первую группу из списка.

Однако, подчеркивает Родионов, представительство компании в России предпочитает не комментировать решения государственных органов РФ, рано как и не делать прогнозов относительно того, как могут эти решения сказаться на спросе на автомобили: «Это было бы не очень этично — решать за наших клиентов, по карману им новые налоги или нет».

Колесам на смех

Повышение налогов на эти категории автомобилей — это капля в море для бюджета и смешные деньги для владельцев, уверен редактор портала «Колеса.ру» Виталий Архиреев.

«Это вообще выглядит как пропагандистский ход с целью показать населению, что правительство привержено социальной справедливости и «прижимает» богатых. Но если посмотреть на абсолютные цифры, то становится ясным, что это повышение налога — ни о чем», — сказал он «Ридусу».

Лишь очень небольшой процент автомобилистов в России ездят на машинах-«миллионниках», и их владельцам заплатить не то, что лишнюю тысячу — лишний миллион рублей — что с гуся вода. По той же самой причине — крайней узости этого социального слоя автовладельцев — федеральный бюджет тоже не получит сколь-нибудь заметной прибавки, о которой стоит вести речь.

Архиреев напоминает, что когда после 2014 года российский авторынок серьезно просел, это в наименьшей степени коснулось как раз сегмента люксовых авто, а в наибольшей — бюджетных марок.

Кризис по колено

«Автомобили, на которые приходится основной процент подорожания, интересуют ту группу граждан, на чьих доходах нынешний кризис сказался в меньшей степени — кого привелекают машины импортные или с малой степенью локализации, а также с мощными моторами. Этот сегмент рынка наиболее устойчивый к экономическим проблемам населения в целом», — сказал он ранее «Ридусу».

Помимо богачей-частников интерес к сверхдорогим автомобилям проявляют и российские госкомпании. Однако им тем более повышенный налог будет не страшен, а государству — бесполезен: ведь обкладывая налогом госкорпорацию, государвто просто перекладывает эти деньги из одного своего кармана в другой, свой же.