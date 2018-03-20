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Российские дилеры Mercedes назвали стоимость нового AMG G 63
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Российские дилеры Mercedes назвали стоимость нового AMG G 63 

360tv.ru 8 часов назад
Стала известна стоимость нового Mercedes‐AMG G 63 на российском рынке. «Заряженная» версия внедорожника обойдется покупателям из России в 12 миллионов 450 тысяч рублей. Об этом сообщило ИА Nation News.
В базовую комплектацию нового AMG G 63 входит кожаный салон, трехзонный
климат-контроль, светодиодные фары, датчики света и дождя и  20-дюймовые
колеса. За дополнительную плату можно будет увеличить размер колес до 22 дюймов и сдвинуть ограничитель максимальной скорости с 220 километров час до 240. Новинка будет доступна по предзаказу.
Стоимость нового пикапа Mercedes‐Benz X‐Class стала самой высокой среди подобных моделей на российском рынке. Самая простая комплектация нового пикапа обойдется российскому покупателю в 2,8 миллиона рублей.
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