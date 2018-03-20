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Названа цена самого мощного Gelandewagen для России
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Названа цена самого мощного Gelandewagen для России 

Авторамблер 8 часов назад
Фото: Авторамблер
Mercedes-AMG G63 оснащается 4,0-литровой битурбированной «восьмеркой». 585-сильный агрегат в паре с 9-диапазонным «автоматом» обеспечивает «заряженному» внедорожнику разгон с места до «сотни» за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 220 км/ч. Впрочем, за доплату в 179 тысяч рублей ограничитель можно передвинуть на 240 км/ч.
Как сообщал «Авторамблер», «заряженный» G-Class получил функцию отключения половины цилиндров двигателя, спортивные полный привод (AMG Performance 4Matic, 40/60) облегченной конструкции и подвеску с адаптивными амортизаторами, модифицированные тормоза и выпускную систему с несколькими вариантами настроек звучания.
Первые автомобили появятся автосалонах в июне.
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