Названа цена самого мощного Gelandewagen для России

Mercedes-AMG G63 оснащается 4,0-литровой битурбированной «восьмеркой». 585-сильный агрегат в паре с 9-диапазонным «автоматом» обеспечивает «заряженному» внедорожнику разгон с места до «сотни» за 4,5 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке в 220 км/ч. Впрочем, за доплату в 179 тысяч рублей ограничитель можно передвинуть на 240 км/ч.

Как сообщал «Авторамблер», «заряженный» G-Class получил функцию отключения половины цилиндров двигателя, спортивные полный привод (AMG Performance 4Matic, 40/60) облегченной конструкции и подвеску с адаптивными амортизаторами, модифицированные тормоза и выпускную систему с несколькими вариантами настроек звучания.

Первые автомобили появятся автосалонах в июне.