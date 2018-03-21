7 «Джипов» c невероятными внедорожными способностями

В этом году на Пасхальное сафари прибыло семь концептов. Лейтмотивом стала активная модификация новенького Wrangler.

Открывает парад оранжевый Sandstorm на базе длиннобазного четырехдверного «ковбоя». Внедорожник слегка смахивает на монстров, подготовленных для рок-кроулинга, но на самом деле вдохновлен машинами, участвующими в гонках Baja. Снаружи — карбоновый капот с вентиляционными прорезями, отсутствие задних дверей, огромные расширители колесных арок и крошечный бампер с дополнительной оптикой, а также 17-дюймовые колесные диски с бедлоками и 39,5-дюймовые шины BF Goodrich Krawler. Салон основательно выпотрошен, в нем попросту нет ничего лишнего. Но самое интересное скрыто в анатомии внедорожника. Применены усиленные мосты, колесная база увеличена — передняя ось сдвинута вперед на 100 мм, а задняя на 50 мм. Подвеска доработана, в частности, изменено ее крепление, а благодаря новым амортизаторным стойкам увеличена ее энергоемкость и ход. Двигатель атмосферный 6,4-литровый V8, агрегатированный с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Jeep 4SPEED

Он действительно создан для скорости на любом покрытии! У компании, кстати, уже были концепты подобного толка — в 2011 она показала Pork Chop, а в 2013-м — Stitch. Новинка не отстает! У нее нет ничего лишнего, а некоторые кузовные панели, например, капот заменены на карбоновый. Колесная база стандартная, но длина кузова укорочена на целых 559 мм. Двигатель вовсе не восьмицилиндровый, а 2,0-литровый с турбонагнетателем, работающий в паре с автоматом о восьми ступенях. Мосты Dana 44, колеса облегченные 18-дюймовые с «35-ми» грязевыми «Гудричами».

Nacho Jeep

Ядерный лимон Nacho Jeep сама компания называет передвижным каталогом деталей Jeep Performance Parts для нового Wrangler. Вместо дверей — калитки. «Турбочетверка» объемом 2,0 л оснащена системой холодного впуска воздуха. А светодиодов столько, что внедорожник может освещать территории размером с Техас! Подвеске тоже досталось: дорожный просвет увеличен на 2 дюйма, установлены новые амортизаторы, 37-е шины… Впрочем, тюнинга на этой витрине могло быть и побольше.

J-Wagon

На фоне «экстремизма», учиненного тремя вышеописанными «ковбоями», J-Wagon, построенный на базе Wrangler Sahara выглядит строго и мрачно. Здесь необходимый набор оснащения вроде дополнительной светодиодной оптики, шин BF Goodrich KM3 внешним диаметром 35 дюймов на 17-дюймовых дисках, шноркель и серый окрас. Интерьер облагорожен кожаной отделкой. В общем, симпатично, премиально, но ничего особенного.

Jeepster

Совсем другое дело красно-белый Jeepster — попытка создать современную интерпретацию одноименного Jeep 1966 года на базе Wrangler. Двухцветный окрас в стиле ретро-внедорожника и доработки подвески (2-дюймовый лифт-кит, другие амортизаторы, 17-дюймовые диски с «37-ми» покрышками BF Goodrich KO2) лишь идут фоном к кузовным новшествам. Рамка лобового стекла и стойки завалены на 2,5 градуса, крыша понижена на 2 дюйма, а верхняя часть дверей срезана. В салоне кожаная обивка, но тесно — запаска заняла место заднего пассажира. Тем не менее, такой внедорожник нам нужен!

Jeep B-Ute Wrangler — это культовый внедорожник, но поклонники марки Jeep живут не только им. Ведь есть, например, Grand Cherokee или Renegade. Последний хоть и не сказать, что настоящий «Джип» — платформа у него итальянская, а выпускается этот кроссовер где угодно, только не в США — но он обладает едва ли не самым серьезным оффроудным потенциалом среди субкомпактных кроссоверов. Вариант по имени B-Ute позиционируется как «ультимативный внедорожный путешественник». Есть в его арсенале как «бижутерия», так и действительно полезные вещи. В их числе 1,5-дюйомвый лифт подвески, шины BF Goodrich T/A Baja Champion на 17-дюймовых колесных дисках с 30-миллиметровым вылетом, расширители арок и багажник на крыше.

На десерт — автомобиль, который с трудом вписывается в понятие концепт-кар, но от этого не становится менее очаровательным. Jeep Wagoneer Roadtrip представляет собой рестомод, то есть, «старичка», максимально сохранившего эстетику, но имеющего массу технических доработок. В частности, у внедорожника 1965 года, выглядящего почти стандартным, на 127 мм увеличена колесная база и усилена рама, а также мосты Dana 44 с блокировками и измененными креплениями и стойками, а также 17-дюймовые диски с «33-ми» грязевыми шинами. Двигатель 5,7-литровый, а «автомат» никакой не многоступенчатый, а с четырьмя передачами.