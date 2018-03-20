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Jeep подготовил семь внедорожников для пасхального сафари
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Jeep подготовил семь внедорожников для пасхального сафари 

Motor.ru 7 часов назад
Фото: Motor.ru
Компании Jeep и Mopar представили семь концептуальных внедорожников для 52-го ежегодного пасхального сафари, которое пройдет в американском городе Моаб в конце этого месяца. Пять концепт-каров построены на базе Wrangler нового поколения, один на базе Renegade и еще один на базе Wagoneer.
Jeep 4SPEED — облегченная версия внедорожника, которая повторяет концепты Pork Chop и Stitch, представленные в 2011 и 2013 году соответственно. У машины капот и крылья сделаны из углепластика, ее дорожный просвет увеличен на 51 миллиметр, мосты Dana 44 с передаточным отношением 4.10 и 18-дюймовые колесные диски, обутые во внедорожные покрышки BF Goodrich Mud Terrain.
Jeep Sandstorm, вдохновленный гоночными внедорожниками, получил четырехрычажную длинноходную подвеску, встроенный компрессор, блок дополнительного освещения, карбоновый капот, интегрированный в структуру кузова каркас безопасности, 17-дюймовые колесные диски с бэдлоками и 39,5-дюймовые покрышки BF Goodrich Krawler.
Jeep B-Ute, построенный на базе Renegade, укомплектовали лифтованной подвеской, багажником на крыше и боковой защитой порогов. На внедорожнике установлены 17-дюймовые колесные диски с вылетом 30 миллиметров.
Концепт-кар Jeep Wagoneer Roadtrip построен на базе машины образца 1965 года. У него растянутая колесная база, усиленная рама, мосты Dana 44 с блокировками, регулируемые амортизаторы и 33-дюймовые внедорожные покрышки.
Nacho Jeep — это стандартный Wrangler в модификации Rubicon, укомплектованный дополнительными аксессуарами Jeep Performance Parts. У внедорожника новый капот, система холодного впуска, установленные на передних стойках светодиодные модули освещения, подвеска с увеличенным дорожным просветом и 37-дюймовые колеса.
Концепт Jeep Jeepster выполнен в стилистике одноименной модели образца 1966 года. Внедорожник отличается двуцветной окраской кузова, заваленным на 2,5 градуса лобовым стеклом, дополнительным внедорожным LED-освещением и увеличенной на 51 миллиметр подвеской.
Последний внедорожник — Jeep J-Wagon — получил элементы декора Mopar, новый бампер, 17-дюймовые колесные диски и 35-дюймовые покрышки.
Внедорожный фестиваль Moab Easter Jeep Safari проходит каждую весну во время пасхальных каникул. Это одно из самых массовых тематических мероприятий в мире, в рамках которого проводятся различные соревнования. Например, по рок-кроулингу или рок-рейсингу.
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