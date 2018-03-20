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Прокуратура ФРГ провела обыски в штаб-квартире BMW по делу о манипуляциях с выхлопами
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Прокуратура ФРГ провела обыски в штаб-квартире BMW по делу о манипуляциях с выхлопами 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Прайм
БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Мюнхена и полицейские провели во вторник обыски в штаб-квартире германского автопроизводителя BMW по делу о манипуляциях с выбросами вредных веществ в атмосферу. Как сообщили в ведомстве, существует подозрение, что компания использовала на производстве запрещенный механизм, который корректировал показатели.
В феврале в концерне заявили, что около 11 тыс. дизельных автомобилей оснащены программой, искажающей показатели выхлопов. Она была изначально разработана для моделей X5 и X6, но впоследствии установлена на машинах 5-й и 7-й серий. В BMW утверждают, что «речь не идет о целенаправленных манипуляциях»: по их словам, директива об установке ПО была выпущена по ошибке.
В обысках, которые прошли в Мюнхене, а также на заводе в городе Штайр, приняли участие около 100 полицейских и сотрудников прокуратуры.
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