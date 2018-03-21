Mitsubishi подготовила лимитированную версию пикапа L200

Японский автогигант Mitsubishi представил лимитированную версию своего популярного пикапа L200. Новинка получила название L200 Barbarian SVP II. Суммарно будет выпущено всего 250 таких автомобилей.

От обычной версии L200 лимитированная модификация отличается модернизированным внедорожным обвесом с расширителями колесных арок, рейтингами на крыше и оранжевыми декоративными вставками на кузове.

В интерьере автомобиля также использованы оранжевые акценты, а в список оборудования вошли: система круиз-контроля, датчики дождя, камера заднего вида и мультимедийная система с сенсорным дисплеем и голосовым управлением.

Приводить в движение пикап будет 2,4-литровый турбированный мотор на 177 лошадиных сил, сочетающийся с 6-ступенчатой МКПП или 5-диапазонным «автоматом».

Внедорожный пикап оборудован фирменной системой полного привода Super Select 4WD-II с возможностью его использования в четырех фиксированных режимах.

Стоимость новинки стартует от 29 тысяч 830 фунтов стерлингов или 2 миллионов 400 тысяч рублей по актуальному курсу.