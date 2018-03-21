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Mitsubishi выводит на рынок особую версию пикапа L200 Barbarian
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Mitsubishi выводит на рынок особую версию пикапа L200 Barbarian 

Car.ru 17 минут назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Mitsubishi выводит на британский рынок специальную версию пикапа L200 Barbarian SVP II.
Тираж особой серии грузового внедорожника будет всего 250 экземпляров.
Отметим, что эта будет вторая комплектация легендарного автомобиля, которая разработана спецподразделением концерна — SVP (Special Vehicles Projects).
В отличие от стандартного пикапа особый вариант получил внедорожный обвес с большими расширителями колесных арок, штатный силовой каркас в кузове и рейлинги на крыше. А также оранжевые акценты на кузове и колесных дисках, уникальную отделку интерьера, которая выполнена из высококачественной кожи и вышитые логотипы серии на креслах.
В моторном отсеке особого Mitsubishi L200 Barbarian SVP II расположена 2,4-литровая турбодизельная установка с цепным ГРМ, мощностью 177 сил. В паре ней трудиться 6-ступенчатая механика или 5-скоростная автоматическая трансмиссия. Привод — фирменный полный Super Select 4WD-II с 4-мя режимами работы.
Начальная цена нового автомобиля стартует с отметки в 29 830 фунтов (2,39 млн рублей).
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