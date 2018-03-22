В России с апреля подорожают иномарки

Первого апреля 2018 года в России вступят в силу новые правила расчета утилизационного сбора с автомобилей, и в результате сбор по некоторым категориям вырастет почти вдвое. Об этом пишут «Ведомости»

Правительство утвердило новые правила 22 марта. Как поясняет газета, базовые ставки сбора остались прежними (20 тысяч рублей за «легковушки» и 150 тысяч рублей за грузовики/автобусы), однако изменились повышающие коэффициенты, зависящие от возраста машины и объема двигателя.

Индексация сбора в среднем составит 15 процентов. Для новых легковых автомобилей с самым популярным объемом двигателя в один-два литра коэффициент поднимется с 2,21 до 4,2. По данным «Ведомостей», за такие машины соберут почти вдвое больше: не 44 200, а 84 тысячи рублей.

РБК уточняет, что утилизационный сбор на новые машины с двигателем объемом до одного литра вырастет на 16,2 процента (до 33 тысяч рублей), до двух литров — на 90 процентов (84 тысячи рублей), до трех литров — на 49,3 процента (до 126 тысяч рублей). Для электромобилей размер сбора увеличится на 14,8 процента.

Председатель правления автодилерской группы «Авилон» Андрей Павлович рассказал РБК, что нововведение «неминуемо» приведет к росту цен на автомобили, так как утилизационный сбор оплачивается импортерами или производителями машин.

Замглавы департамента продаж новых автомобилей ГК «АвтоСпецЦентр» Руслан Павлов отметил, что рост цен будет соизмерим с повышением сбора.