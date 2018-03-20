История тюнинга автомобилей

Многие полагают, что тюнинг автомобилей — явление относительно новое, имеющее отношение скорей к настоящему, чем к прошлому. Но на самом деле ситуация обстоит совсем не так. Тюнинг как род занятий существовал уже тогда, когда самый первый прототип транспорта покинул то место, в котором создавался.

Тюнинг. Определение понятия

Под тюнингом автомобиля подразумевается его усовершенствование путем изменения форм транспортного средства и его основных параметров без их ухудшения тех, которые уже имеются. По большому счету даже обычная замена заводского автомобильного коврика может в определенной степени считаться тюнингом.

Если же говорить о профессиональном тюнинге, все обстоит намного более серьезно. Профессионалы, которые занимаются этим видом деятельности, вносят серьезные изменения в параметры трансмиссий, двигателей, а также всех прочих агрегатов, из которых состоит авто.

Так, например, безоговорочным достижением российского тюнинга может считаться увеличение лошадиных сил атмосферного двигателя Лады Калины с 90 до 200 единиц. Это весьма серьезный показатель, особенно учитывая тот факт, что двигатель по-прежнему остался атмосферным. А все изменения, которые были произведены, коснулись исключительно внутренних составляющих мотора.

С чего начинался тюнинг

История тюнинга началась с появлением автомобилей и возникновением у производителей желания увеличить их скорость и мощностные показатели. Особенно мощным толчком к улучшению автомобилей стала идея установления рекордов скоростей и, соответственно, организации гонок. Но если спорткары не были доступны массовому потребителю, то вложить определенные средства в улучшение штатных моделей вполне мог себе позволить практически каждый потребитель. Именно от этого и ведет свое начало профессиональный тюнинг, который изначально подразумевал только доработки конкретно взятых узлов, а со временем перерос в полное усовершенствование транспортного средства, начиная с ходовой части и заканчивая зеркалами заднего вида.

Автопроизводители чаще всего оказываются ограниченными соотношением цены и качества, а потому оставляют после себя для мастеров автотюнинга достаточно широкое поле деятельности. А вот они уже творят самые настоящие чудеса, оставляя от модели автомобиля только одно название и каркас, меняя всю начинку полностью.

Особенно активное развитие тюнинг как направление деятельности получил в послевоенные годы, а именно — в 50-х годах минувшего столетия, когда автомобили стали сходить с конвейеров сначала десятками, а потом и сотнями. Склонная к проявлению индивидуальности молодежь всеми силами желала сделать свое авто не таким, как остальные, и для автомобильного тюнинга наступил самый настоящий золотой век.

Количество тюнинговых ателье начало расти, как грибы после дождя. В настоящее время автомобильный тюнинг представляет собой обширнейший рынок с миллиардными доходами.

Основные направления и стили тюнинга

В настоящее время основополагающими аспектами тюнинга являются не столько технические характеристики транспортного средства, сколько его дизайн, компьютерное оснащение и акустика. Подобное произошло, потому что современные автомобили итак выпускаются с отличными техническими показателями, которые к тому же ограничиваются искусственно при помощи электроники. Но, несмотря на это, еще остались варианты для тюнинга двигателей, трансмиссии, подвески и тормозов.

Тюнинг кузова

Тюнинг кузова — является высоко востребованной услугой тюнинг-мастеров в современном мире. Он включает в себя установку бамперов, спойлеров, обвесов и прочих атрибутов, которые позволяют изменить внешний дизайн автомобиля до неузнаваемости. Под определение тюнинга подпадает также окраска кузова в яркие и нетипичные цвета или использование аэрографии.

Тюнинг салона автомобиля

Тюнинг салона представляет собой самую распространенную разновидность тюнинга, поскольку дает возможность не только серьезно облагородить автомобиль, но и увеличить его рыночную стоимость. При этом не придется прибегать ни к каким существенным изменениям конструкции.

Чаще всего речь идет о замене обивки, установке новых сидений, монтаже подлокотников, монтаже систем мультимедиа, компьютеров и мониторов, а также об электронном, а также электрическом переоборудовании.

На сегодняшний день многие компании предлагают своим клиентам услуги профессионального автомобильного тюнинга. Но прежде чем обратиться за помощью в одну из их числа, следует убедиться в том, что вы имеете дело с опытными и квалифицированными специалистами. В противном случае вряд ли можно будет рассчитывать на тот результат тюнинга, который вы ожидаете.