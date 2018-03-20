Новый Hyundai Santa Fe — четвертое поколение признания

В конце февраля этого года была снята завеса тайны с нового флагмана компании Hyundai — Santa Fe 2018. Корейский автогигант представил всему миру свежее — четвертое поколение популярного кроссовера. Автомобиль не только сменил внешность, попутно увеличив объемы, но и значительно расширил технические возможности. В России продажи модели начнутся во второй половине года. Новый шедевр Едва появившись на свет, Santa Fe 2018 привлек небывалое количество внимания. Долгое время корейский концерн скрывал свое детище от глаз и камер любопытных журналистов, но в феврале сдался и представил первые снимки и информацию о новинке. В начале марта состоялся официальный показ на автосалоне в Женеве, где Hyundai Santa Fe в новом кузове оставил самые приятные впечатления. Поразил он и внешним видом, значительно «возмужав» после полного редизайна, и качественным интерьером, и надежным техническим наполнением.

Предыдущие три версии Santa Fe принесли компании небывалые продажи. Спрос на эту модель огромен. Четвертое же поколение и вовсе начали раскупать задолго до выхода на рынок. Количество предзаказов в Корее поразило даже самих разработчиков, а ведь на тот момент еще не было даже официальных фотографий новинки. Пока что купить кроссовер можно лишь в Корее, но, как обещает производитель, уже летом 2018 года он станет доступен и для российского автомобилиста. Стиль и мощь

Конечно, самым заметным изменением четвертого поколения Hyundai Santa Fe стал модный, притягивающий имидж. Он сильно отличается от предыдущих моделей, но включает в себя дизайн-ходы, уже опробованные на Kona и концептуальном NEXO. В компании заявили, что новый стиль вскоре перейдет и на другие кроссоверы концерна.

Массивный передок Santa Fe не выглядит агрессивно, скорее серьезно и уверенно. Капот нового кроссовера более объемный и «надутый», с оригинальными выштамповками по бокам. Восходящая линия подоконника и слегка «надутый» вид придает автомобилю солидности. Узкие конусовидные светодиодные фары головного света «подведены» хромированной стрелообразной полосой и отделены от прочей светотехники, которая, в свою очередь, помещена ниже в широких нишах.

Отдельное внимание стоит уделить мощной оригинальной решетке радиатора. Она имеет форму криволинейной шестиугольной трапеции с крупнозернистыми ячейками и большим логотипом Hyundai посередине. Именно эта дизайнерская идея притягивает к себе с первого взгляда и заставляет обратить внимание на все остальное.

Сбоку Хендай Санта Фе 2018 выглядит стильно и динамично. Слегка опущенная линия капота, удлиненный кузов, дополненный задним спойлером, четко выделенное плечевое ребро, широкие двери и мощные, массивные арки неправильной формы с объемными накладками выдают в машине стремительный сильный и спортивный характер. Зеркала на четвертой версии Hyundai теперь возвышаются на ножках, изменилась линия окон и добавились маленькие треугольники спереди — эксперименты с остеклением призваны улучшить обзор водителю.

Сзади кроссовер выполнен в более спокойном ключе. Дверца багажника аккуратная и компактная, дополнена сверху спойлером с дополнительным стоп-сигналом. Расширяющиеся к бокам фонари плавно исчезают на бортах автомобиля. Между собой они соединены хромированной планкой. На бампере установлена защитная накладка, а по его краям расположилась дополнительная светотехника.

Габариты Хендай Санта Фе в новом кузове:

Размеры новинки превышают предшественника. Так, колесная база нового Санта Фе увеличена с 2 700 мм до 2 765 мм, длина внедорожника теперь равна 4 770 мм (была 4 700 мм), ширина — 1 890 мм (на 10 мм больше). Высота же осталась прежней и составляет 1 680 мм. Интерьер Салон Hyundai Santa Fe 2018 не перегружен лишними деталями. Все выполнено в современном, практичном и аккуратном стиле. Большое количество прямых линий придает серьезность и солидность, а оригинальные вставки на дверях и торпеде дополняют пространство уютом.

Центральная консоль заполнена только необходимым. Одна из основных задач нового Hyundai — минимизировать отвлечение водителя от дороги. Посередине расположился идеально встроенный дисплей медиасистемы. Он отделен воздуховодами от остальных элементов управления. Удобный мультифункциональный руль избавит водителя от необходимости искать кнопки на консоли. К тому же он регулируется по разным параметрам и «подстроится» под любого человека.

Пожалуй, самой интересной в дизайне интерьера окажется приборная панель. По ее центру расположился семидюймовый дисплей, который отображает спидометр и данные маршрутного компьютера. Производители даже обещают сделать разную цветовую гамму для каждой из комплектаций. В остальном салон просторен и удобен. Передние сиденья имеют большой диапазон настроек и обладают хорошей боковой поддержкой.

Задний диван способен вместить троих пассажиров, но удобней все же будет двоим. Пространства для ног и головы достаточно, а сиденья складываются с помощью одной кнопки. Третий ряд сидений будет доступен лишь на заказ, в Россию и вовсе не поставляют семиместные модели. Но качество и удобство дополнительных кресел не уступает остальным. Багажник Santa Fe довольно просторный. В пятиместном автомобиле он увеличился до 625 литров, а в семиместном до 130 литров. Технические характеристики Hyundai Santa Fe преобразился до неузнаваемости, а вот моторы производители менять не стали и оставили те же, что и на предыдущей версии кроссовера. Так, покупателям предложат три вида силовых агрегатов:

Дизельный R 2.0 e-VGT (186 лс); Дизельный R 2.2 e-VGT (202 лс); Бензиновая турбочетверка T-GDi (235 лс).

Трансмиссия же внедрена новая. Это восьмиступенчатый «автомат» с улучшенным «подхватом» на низких оборотах и уменьшенным расходом топлива на высоких. Такая коробка уже используется корейскими производителями и ставится на Kia Sorento Prime. Привод у Hyundai Santa Fe останется прежним — передним с возможностью подключения заднего. Однако муфта подключения задних колес теперь будет полностью электрическая, а не электрогидравлическая, как у предшественников. Это должно положительно повлиять на скорость подключения заднего узла и на реакцию при пробуксовке.

Еще несколькими новшествами окажутся: электроусилитель руля на реечном механизме, система автоматического торможения передним и задним ходом, а также удержания автомобиля в полосе, автоматическое переключение дальнего света на ближний и впервые представленная система напоминания водителю о забытых на заднем сидении пассажирах (дети или же домашние питомцы). Тест

Информации по испытаниям Хендай Санта Фе 2018 пока немного. Автомобиль только «представился» широкой публике и еще не успел показать себя в реальных условиях. Но кое-какие отзывы уже можно получить от американских водителей. Так, известно, что даже самый слабый вариант двигателя (2.0 л 186 лс) отлично справляется с ускорением и тягой. Присутствует, правда, небольшая отрывистость при разгоне, но это не сильно заметно. В остальном мотор работает плавно и тихо.

Управление легкое и комфортное. Электроусилитель взаимодействует с водителем и обеспечивает хорошую обратную связь. Подвеска легко справляется с дорожными условиями. Шумоизоляция выполнена качественно, в салоне не ощущается посторонних звуков с дороги или от шин. И на этом пока все. Более полная информация появится позже. Цены и комплектации Что и за какую стоимость станут поставлять в Россию, будет известно лишь перед стартом продаж, но в Корее Santa Fe 2018 можно заказать уже сейчас. Так, базовая версия с двухлитровым дизельным двигателем обойдется примерно в 1.5 миллиона рублей. Дизельный мотор 2.2 литра выйдет около 1.8 миллиона, а за бензиновую версию попросят от 1.48 миллиона.

Новый Hyundai Santa Fe значительно отличается от предшественника. Он впечатляет своей внешностью и радует приятным интерьером. Учитывая ажиотаж покупателей, в первые дни после дебюта компания может рассчитывать на рекордные продажи. По технической части пока известно немного, но будем надеяться, четвертый Santa Fe порадует качеством и в движении.