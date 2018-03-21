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Официально: новый внедорожник VW будет в кузове купе
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Официально: новый внедорожник VW будет в кузове купе 

Allroader.ru 25 минут назад
Фото: Allroader.ru
Немецкий автогигант Volkswagen раскрыл новые подробности об анонсированном только вчера 5-местном кроссовере на базе модели Atlas, концептуальная версия которого дебютирует в конце марта на автосалоне в Нью-Йорке. Стало известно, что готовящийся к презентации прототип является очень близким к серийной версии. Также производитель подтвердил наши догадки — автомобиль действительно будет наделен купеобразным профилем кузова.
5-местный внедорожник-купе Volkswagen является очередным шагом по претворению в жизнь стратегии компании «Трансформация 2025+», а собирать его будут на том же заводе в американском городе Чаттануга (штат Теннеси), где ныне выпускают полноразмерный 7-местный Atlas (в России последний выходит в продажу под именем Teramont). Не исключено, что новинка будет носить незатейливое имя Atlas Coupe, однако пока эта информация носит неофициальный характер.
Как и оригинальный Atlas, грядущий Atlas Coupe (будем для удобства называть модель именно так), базируется на модульной платформе MQB. Президент и CEO VW America Хинрих Вёбкен описывает новинку как автомобиль, «объединяющий в себе мощность и уверенность, притягательный для покупателей» и оснащенный «продвинутыми двигателями», сопряженными с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Впрочем, нам едва ли стоит ожидать появления каких-то действительно свежих силовых агрегатов. Практически гарантированно, что Atlas Coupe унаследует линейку моторов от стандартного Atlas, включая 2.0-литровый бензиновый двигатель мощностью 235 л.с. и 3.6 л. V6 на 276 «пони». Внедорожник будет полноприводным и с «комфортной подвеской». По части электроники в свой актив Atlas Coupe запишет такие системы как контроль рядности, парковочный ассистент, мониторинг слепых зон, автоматическое послеаварийное торможение и адаптивный круиз-контроль.
На данный момент сроки запуска в серию пятиместной купеобразной модификации VW Atlas не обозначены. Тем не менее, скорее всего это случится уже в следующем 2019 году. По выходу в свет автомобиль станет более доступной альтернативой BMW X6 и Mercedes GLE Coupe.
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