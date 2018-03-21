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BMW X7 сбрасывает камуфляж (Фото)
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BMW X7 сбрасывает камуфляж (Фото) 

Allroader.ru 27 минут назад
Фото: Allroader.ru
Медленно, но верно флагманский внедорожник баварского бренда BMW X7 приближается к своему официальному дебюту. И сегодня, можно сказать, что нам повезло — знаменуя заключительную фазу дорожных испытаний, разработчики нового внедорожника решили сделать камуфляж гораздо более откровенным. Фотографиями тестового прототипа в легкой оклейке и поделились с нами автомобильные «папарацци».
Напомним, что в качестве предвестника будущей топовой модели линейки SUV компании выступил концепт BMW X7 iPerformance, и, судя по последним снимкам, гаргантюанские черты и противоречивый «передок» концепта, все же, нашли путь в серию. Автомобиль щеголяет просто огромной решеткой радиатора, сильно выпирающей вперед, а по агрессивным бамперам можно понять, что перед нами версия M Sport.
Осталась от iPerformance и горизонтальная светодиодная планка, объединяющая худые задние фонари. Впрочем, ряд дизайнерских изысков, таких как вертикальные воздухозаборники на корме, были отброшены. Футуристичные зеркала заднего вида уступили место традиционным «лопухам», хотя и очень компактным, а под задним бампером красуются вполне обычные выхлопные трубы, разнесенные по флангам.
Производством нового BMW X7 займется завод в американском Спартенберге (штат Южная Каролина). Для модели будет доступен широкий ассортимент бензиновых двигателей, дизелей и гибридных систем. Среди наиболее вероятных претендентов на подкапотное пространство X7 значатся 3.0-литровый мотор TwinTurbo с рядным расположением 6 цилиндров и отдачей в 335 л.с., а также 4.4 л. TwinTurbo V8 на 445 «лошадок».
По слухам, официальная презентация готового серийного BMW X7 может состояться в ноябре 2018 года на автосалоне в Лос-Анджелесе.
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