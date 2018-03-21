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Компания Jeep раскрывает тайну дизайна дверей
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Компания Jeep раскрывает тайну дизайна дверей 

Car.ru 17 минут назад
Фото: Car.ru
Jeep приоткрыл завесу над дизайном дверей.
В центр внимания автожурналистов попала анонсированная публике модель Jeep Wrangler, презентация которой состоялась в этом году в Лос-Анджелесе.
Основной акцент публики был сделан на дверях машины. В них просматривается значительные отверстия, направленные на то, чтобы контролировать езду по бездорожью.
Однако также предполагается, что модифицированные двери станут улучшенным вариантом для тех, кто любит сочетать езду «с ветерком». Для поклонников же традиционной комплектации планируется стандартная конструкция дверей.
Ожидается, что внедорожник Wrangler с различными вариантами поступит в продажу уже в 2018 году. На базовом его варианте будет размещен мотор с объемом в 3.6 литра, который способен выжимать 285 лошадиные силы. Однако комплектация может дать простор для фантазий автолюбителя.
Если говорить о цене, версии выпускаются в пределах от 27 до 57 тысяч долларов. Все будет зависеть от комплектации автомобиля.
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