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Стоимость топового Mercedes-Benz G-Класса в России стартует от 12,45 млн рублей
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Стоимость топового Mercedes-Benz G-Класса в России стартует от 12,45 млн рублей 

«Автостат Инфо» 6 часов назад
Приобрести новый Mercedes-Benz G-Класса в версии AMG в России можно будет по цене от 12 450 000 рублей. Цены на топовую новинку обнародовал недавно российский офис немецкой марки.
На Mercedes-Benz AMG G63 используется 4,0-литровый битурбированный мотор V8 мощностью 585 л.с., который агрегатирован 9-скоростной АКПП. По данным автопроизводителя, такой внедорожник способен набрать скорость с 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды, его максимальная скорость составляет 220 км/ч (со спортпакетом — до 240 км/ч). В списке систем оснащения внедорожника предусмотрены спортивный руль, светодиодные фары, 3-зонный климат-контроль, а также доступные за доплату пакет систем безопасности и другие опции.
По данным «Автостат Инфо», в России в феврале 2019 года был продан 2401 автомобиль марки Mercedes-Benz. Это на 8% больше, чем за тот же период прошлого года — 2225 шт. За это время покупатели приобрели 32 внедорожника Mercedes-Benz G-Класса — это на 40,7% меньше, чем за февраль 2017 года (54 авто).
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