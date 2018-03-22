Ещё
Новый Lincoln Navigator оценили в РФ в стоимость двух «Крузаков»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Новый Lincoln Navigator оценили в РФ в стоимость двух «Крузаков» 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
На портале «Авто.ру» появилось объявление о продаже первого в России внедорожника Lincoln Navigator последнего, четвертого поколения. Автомобиль оценили в стоимость двух Toyota Land Cruiser в комплектации Excalibur — 10,6 миллиона рублей.
Выставленный на продажу Lincoln Navigator — это модификации с удлиненной колесной базой: длина машины составляет 5636 миллиметров (на 302 миллиметра больше стандартной). Модель оснащена 3,5-литровым твин-турбо двигателем V6, отдача которого составляет 456 лошадиных сил и 692 Нм крутящего момента. Коробка — 10-ступенчатый «автомат».
Внедорожник укомплектован система выбора режимов движения, адаптивной подвеской, активной светодиодной головной оптикой, электронноуправляемыми аэродинамическими шторками в решетке радиатора и 22-дюймовыми колесными дисками.
В список оснащения модели входит мультимедийная система SYNC 3 c 10-дюймовым сенсорным дисплеем, поддержкой Apple CarPlay и Andorid Auto, передние сиденья с подогревом, вентиляцией и массажем, подогрев сидений второго ряда, панорамная крыша, а также цифровая приборная панель диагональю 12 дюймов.
В отделке салона внедорожника используется кожа, натуральное дерево и алькантара.
Список активных систем безопасности внедорожника включает в себя адаптивный круиз-контроль, систему предотвращения столкновений с функцией определения переходов, ассистента парковки, систему удержания в полосе и мониторинга слепых зон.
Lincoln Navigator нового поколения дебютировал на автосалоне в Нью-Йорке весной 2017 года. Новинка получила алюминиевый кузов и стала на 91 килограмм легче предшественника.
А вы уже читаете
«Мотор» в Телеграме?
Motor.ru: последние новости
Opel возродил спортивную «Корсу» Seat назвал дату дебюта электрокара и показал его фару Новый кроссовер Chevrolet для России получит один мотор и телевизор
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами183
МВД против: что будет с водительскими правами10
Самый дорогой внедорожник в мире16
Российские АЗС массово воруют бензин119
Красота Женевского автосалона37
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
04:35
Российские АЗС массово воруют бензин
Автоновости
00:24
Появилась 142-я жертва моста «Газель не проедет»
Автоновости
02:45
Названа стоимость платного проезда до Петербурга
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:33
Золотой утиль: сборы вырастут с апреля
Бортжурнал Статьи
01:33
«Водителя подрезали, он хочет отомстить и звонит „102“
Статьи
01:17
Машину Путина выставили на продажу
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение