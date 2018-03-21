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Самый большой и дорогой Lincoln стал в полтора раза мощнее
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Самый большой и дорогой Lincoln стал в полтора раза мощнее 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Hennessey Performance представила первый тюнинг-пакет для большого внедорожника Lincoln Navigator последнего поколения. Мощность 3,5-литрового турбомотора V6 после доработок увеличилась с 456 до 608 лошадиных сил.
Двигатель внедорожника обзавелся переделанной системой выпуска, а также доработанной программой управления, измененным наддувом, улучшенным охлаждением и другим выпуском. С места до 96 километров в час «Навигатор» от Hennessey Performance разгоняется за 4,8 секунды, а четверть мили (402 метра) проезжает за 12,9 секунды.
Доработанной модели также уменьшили дорожный просвет, поставили новые колесные диски с шинами и укомплектовали ее тормозными механизмами Brembo как спереди, так и сзади.
Стоимость набора доработок для «Навигатора» составляет 19 950 долларов, что эквивалентно примерно 1 150 000 рублей.
В линейке компании Hennessey Performance есть несколько внедорожников. Например, Cadillac Escalade. Мощность мотора этой модели в тюнинг-ателье довели до 816 лошадиных сил. Такой внедорожник соревновался в разгоне с Chevolet Camaro ZL1 и Jeep Grand Cherokee Trackhawk.
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