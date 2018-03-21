Канадские инженеры повысили эффективность ДВС на 10 процентов

Технология, которая повышает эффективность двигателей внутреннего сгорания более чем на 10 процентов, разработана инженерами Университета Ватерлоо.

Инновационная система для открытия и закрытия клапанов может значительно снизить расход топлива на многих видах транспорта: от океанских судов до компактных автомобилей. Один из авторов разработки, Амир Хаджепур говорит, этот метод может дать преимущества для двигателей без значительных финансовых затрат.

Впускные и выпускные клапаны в двигателях внутреннего сгорания обычно контролируются кулачковыми механизмами, которые не позволяют изменять время их открытия и закрытия. Технология, разработанная Хаджепуром и его коллегами, заменяет кулачки гидравлическими цилиндрами и вращающимися гидравлическими клапанами, которые обеспечивают изменение времени. Эта способность специально определять время открытия и закрытия клапанов в соответствии с работой двигателя является ключом к повышению эффективности использования топлива, уменьшая как затраты, так и выбросы парниковых газов.

«Это дает вам бесконечные возможности для работы», утверждают авторы.

Хотя другие системы изменения фаз газораспределения уже существуют, они ограничены использованием в экспериментальных двигателях из-за их высокой стоимости и сложности. Технология канадской группы намного проще и дешевле, что прокладывает путь для широкого использования в двигателях транспортных средств, автомобильной промышленности и множества других приложений, включая потребительский рынок. Кроме того, недорогой и надежный метод изменения времени работы клапанов в ДВС может существенно сократить углеродный след в течение следующих нескольких десятилетий.